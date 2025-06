Skłonność do zakupów wzrosła bardzo umiarkowanie w czerwcu. Indeks wzrósł o 0,2 punktu do -6,2. Wynik sugerował, że skłonność do zakupów nie skorzystała ze znacznego wzrostu oczekiwań dochodowych.

Konsumenci byli ostrożni w kwestii ciągłej nieprzewidywalnej polityki rządu USA, w szczególności w kwestiach celnych i handlowych. W związku z tym przyjęli postawę wyczekującą.

Oczekuje się, że gospodarka odbije w 2025 r. Wskaźnik oczekiwań ekonomicznych wzrósł do 20,1 w czerwcu z 13,1 w maju. Ostatni wynik był najwyższy od wybuchu wojny w Ukrainie na początku 2022 r.

Niemieckie firmy mogą spodziewać się niższych kosztów energii elektrycznej, ponieważ rząd planuje obniżyć podatki od energii elektrycznej i dotować przemysłową energię elektryczną w następstwie błogosławieństwa UE dla pomocy państwa. Jednak małe firmy i gospodarstwa domowe na razie nie skorzystają z dodatkowych środków pomocowych, pomimo obietnicy rządu, co wywołało oburzenie wśród stowarzyszeń i grup konsumenckich.

Perspektywy konsumpcji prywatnej w Niemczech pozostają stonowane

Konsumpcja prywatna zaskoczyła w górę w pierwszym kwartale roku. Jednak patrząc na szerszy obraz, nie odzyskała jeszcze w pełni sił po szoku cenowym w 2022 r. W rzeczywistości pogorszenie sytuacji na rynku pracy i zwiększona niepewność geopolityczna nadal niepokoją niemieckich konsumentów.

– Patrząc w przyszłość, ostatni optymizm biznesowy związany z planami inwestycyjnymi nowego rządu nie rozpalił jeszcze konsumentów. Niechęć niemieckich konsumentów do otwierania portfeli nie jest w rzeczywistości wynikiem nadmiernej ostrożności lub siania strachu, ale bardzo racjonalnego zachowania. Do tej pory plany stymulacji fiskalnej rządu były skierowane niemal wyłącznie do przedsiębiorstw, a nie do gospodarstw domowych. Potrzebny będzie kolejny zwrot rynku pracy (na plus) i znaczna poprawa siły nabywczej, zanim konsumpcja prywatna będzie mogła znacząco wzrosnąć – przewiduje Carsten Brzeski.