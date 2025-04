Wciąż niska gotowość Niemców do kupowania

Zarówno oczekiwania dochodowe, jak i chęć kupowania wykazały zauważalny wzrost, podczas gdy oczekiwania ekonomiczne poprawiły się tylko nieznacznie, zgodnie z badaniem. Wskaźnik „chęci kupowania – który przedstawia równowagę między pozytywnymi i negatywnymi odpowiedziami na pytanie: „Czy uważasz, że teraz jest dobry moment na zakup dużych artykułów?” — poprawił się z -8,2 do -4,9.

Oprócz rosnących oczekiwań dochodowych i rosnącej gotowości do zakupów, zauważalny spadek gotowości do oszczędzania wzmacnia obecnie ożywienie w Consumer Climate. Po dwóch kolejnych wzrostach wskaźnik oszczędności spadł o 5,4 punktu w kwietniu do 8,4 punktu. Wskaźnik „chęci oszczędzania” spadł z 13,8 do 8,4, co sugeruje, że ludzie są mniej skłonni do odkładania pieniędzy.

Oczekiwania dochodowe rosną drugi miesiąc z rzędu. Po umiarkowanych wzrostach w poprzednim miesiącu wskaźnik dochodów wzrasta zauważalnie o 7,4 punktu w kwietniu. W ten sposób osiąga 4,3 punktu, najwyższy poziom od października 2024 r., kiedy to wynosił 13,7 punktu. Nadal jednak następuje spadek o 6,4 punktu w porównaniu z kwietniem 2024 r.

Ogólnie bardziej pozytywne perspektywy dochodowe prawdopodobnie wynikają również z układu zbiorowego pracy zawartego dla sektora publicznego na początku kwietnia. Zgodnie z porozumieniem pracownicy rządu federalnego i gmin otrzymają podwyżkę wynagrodzenia o trzy procent od 1 kwietnia 2025 r., przy minimalnym wzroście o 110 euro miesięcznie. Dodatkowy wzrost o 2,8 procent nastąpi 1 maja 2026 r. Przewyższa to obecnie oczekiwaną stopę inflacji wynoszącą nieco ponad dwa procent, co powinno przynieść korzyści sile nabywczej.