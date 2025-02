Chiny nie zdewaluowały juana nawet po podwyżce ceł 4 lutego

– Słaby popyt krajowy i niskie stopy procentowe stanowią główne strukturalne przeszkody dla juana – powiedział Alvin Tan, szef strategii Asia FX w RBC Capital Markets

Dostawy dolara do kraju również spadły, ponieważ coraz więcej firm zaciąga tanie pożyczki w juanach. W styczniu niespłacone kredyty walutowe spadły do ​​najniższego poziomu od ponad 13 lat, natomiast depozyty walutowe wzrosły do ​​najwyższego poziomu od kwietnia 2023 r.

Lynn Song, główna ekonomistka ING ds. Wielkich Chin stwierdziła, że ​​wzrost depozytów walutowych na początku roku ma charakter sezonowy. Jednak „dopóki lub jeśli nie nastąpi trwała poprawa zaufania inwestorów, depozyty walutowe prawdopodobnie w tym roku ogółem wzrosną”.

Od połowy listopada Ludowy Bank Chin (PBOC) podaje swoje codzienne oficjalne wytyczne dotyczące średniego kursu juana w stopniu silniejszym niż oczekiwania rynkowe, co rynki interpretują jako oznakę niepokoju w związku ze spadkiem juana. Również największe chińskie banki państwowe nieustannie sprzedają dolary, aby wesprzeć walutę. Ich wsparcie dla juana i oczekiwanie, że Chiny nie dopuszczą do gwałtownego osłabienia waluty, na razie ugruntowały wartość juana na rynku kontraktów terminowych.