Mediana czasu, jaki dom spędził na rynku w aglomeracji San Francisco, zanim został wycofany z oferty lub sprzedany, wzrosła do 45 dni, co jest zdecydowanie najwyższym wynikiem w lipcu w danych Realtor.com sięgających 2016 roku. Drugie miejsce zajmie lipiec 2024 roku z wynikiem 38 dni. W latach 2019 i 2018 domy stały na rynku odpowiednio 36 i 29 dni, zanim zostały wycofane lub sprzedane.

W hrabstwie San Diego liczba aktywnych ofert wzrosła o 44 proc. w ujęciu rok do roku, do 6245 domów na sprzedaż, co jest wynikiem gorszym jedynie od lipca 2018 r. i lipca 2019 r. w danych sięgających 2016 r.

Mediana liczby dni, które dom spędził na rynku w hrabstwie San Diego przed wycofaniem go ze sprzedaży lub sprzedażą, wzrosła do 44 dni w porównaniu z 37 dniami rok temu i jest najwyższą wartością w lipcu w danych.

W obszarze metropolitalnym Sacramento–Roseville–Folsom liczba aktywnych ofert wzrosła o 37 proc. w ujęciu rok do roku, do 5658 domów na sprzedaż, co stanowi wynik nieznacznie niższy niż w lipcu 2018 i 2019 roku.

Mediana dni dla domu na rynku wzrosła do 49 dni – jest to najwyższa wartość lipca w danych, z wyjątkiem lipca 2020 r., kiedy obowiązywał lockdown. Rok wcześniej wynosiła ona 40 dni.