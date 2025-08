Notowania PKO BP podczas piątkowej sesji oscylują w okolicach 81,5 zł, spadając o ponad 1 proc. Przy takiej cenie akcji stopa dywidendy w PKO BP wynosi 6,7 proc. Notowania mają za sobą mocną zwyżkę, gdyby stopę liczyć przy poziomie kursu z początku 2025 r., to wynosiłaby ponad 9 proc.

Czytaj więcej Dywidendy PKO, Orlen i PZU, czyli dywidendowa trójca. Kiedy kupić akcje? W tym roku średnia stopa dywidendy dla spółek z WIG jest w okolicach 4 proc. W PKO BP, Orlenie i PZU jest niemal dwa razy wyższa. W tym tygodniu warto mieć na uwadze PKO BP.

Kiedy kupić akcje PKO BP żeby dostać dywidendę

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 sierpnia (najbliższy wtorek), a wypłacona zostanie 14 sierpnia. Akcje z prawem do dywidendy należy kupić odpowiednio wcześnie z uwagi na okres rozliczeniowy w KDPW. W przypadku PKO BP ostatnim dniem na zakup walorów z prawem do wypłaty jest 1 sierpnia – czyli dzisiejsza sesja.

PKO BP co do zasady hojnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a w tym roku spółka będzie wyjątkowo hojna. Walne zgromadzenie uchwaliło wypłatę aż 6,85 mld zł dywidendy. Największym jej beneficjentem będzie wiodący akcjonariuszy, czyli skarb państwa. Kontroluje 367 918 980 akcji, stanowiących 29,43 proc. udziału w kapitale. Ponad 5-proc. progiem w akcjonariacie są jeszcze NN OFE oraz Allianz Polska OFE.