Kontrakt terminowy na S&P500 spada do poziomu 6300 pkt. tracąc blisko 1%. Na Starym Kontynencie skala wyprzedaży sięga już 2%, a niemiecki Dax spada poniżej 24000 pkt. Tak nisko nie był od miesiąca. Sentyment wczoraj wieczorem pogorszył Trump. Podwyższył on stawki celne na kraje, z którymi nie udało się wynegocjować umowy handlowej. Spowodowało to podwyższenie efektywne stawki celnej z ok 13% do 15%, co negatywnie odbije się na wymianie międzynarodowej oraz wzroście w dalszej części roku. W przypadku Kanady cła podwyższone zostały do 35%. Na rynku ponownie zapanowały obawy o eskalację konfliktu handlowego.

Nie po raz pierwszy i zapewne nie po raz ostatni Trump uderza w protekcjonistyczne tony. Taki przekaz przełożył się na pogorszenie sentymentu, ale kilkukrotnie ćwiczyliśmy to w przeszłości. Kraje, z którymi dotychczas nie udało się uzyskać porozumienie nie będą ustawać w dążeniach do tego, co powinno sprzyjać powrotowi do punktu wyjścia.

Opublikowane wczoraj po zamknięciu wyniki Apple oraz Amazona były lepsze od oczekiwań. Ten ostatni tracił jednak w handlu posesyjnym przez zachowawcze prognozy. Ogólne sezon wyników powinien dawać impuls wzrostowy dla cen akcji, zdecydowana większość spółek prezentuje lepsze rezultaty.

Dziś przed południem w centrum uwagi rynków znajdowały się przemysłowe dane PMI za lipiec, które obrazują, jak wygląda koniunktura na początku III kw. Dane były spójne ze wstępnymi odczytami i potwierdziły umiarkowaną poprawę aktywności. Najważniejszą figurą dzisiejszego dnia będzie jednak lipcowy raport z amerykańskiego rynku pracy. Jeszcze podczas środowej konferencji po posiedzeniu Fed Powell podkreślał, że przed wrześniowym posiedzeniem opublikowane będą jeszcze dwa raporty z rynku pracy, które pomogą podjąć decyzję. Widać zatem, że dzisiejsza publikacja może wpływać na oczekiwania związane z dalszą ścieżką stóp procentowych w USA. Jakby komuś tego było mało o godzinie 16:00 opublikowany zostanie dodatkowo indeks ISM dla amerykańskiego przemysłu oraz raport Uniwersytetu Michigan uwzględniający oczekiwania inflacyjne.