Jeśli spojrzymy na sytuację USA w ten sposób, okaże się, że Stany zaliczają się do grona dwudziestu państw najmocniej obciążonych kosztami obsługi zadłużenia. Wśród nich (ale w lepszej sytuacji) są tylko dwa kraje europejskie – Islandia (która wciąż spłaca koszty kryzysu finansowego z 2009 r.) i Węgry, które są unijnym outsiderem. USA ponoszą koszty obsługi zadłużenia przeciętnie sześciokrotnie wyższe niż kraje strefy euro, jeśli mierzyć ten koszt właśnie stosunkiem odsetek do przychodów.

Dla porównania w tabelce znalazły się też dane mierzące koszty odsetkowe w relacji do PKB i także w tym obszarze USA nie mają się czym pochwalić. Natomiast w niektórych krajach wysoki koszt odsetkowy do PKB nie przekłada się na równie wysoką relację odsetek/przychody podatkowe, co może wskazywać na duży udział tańszego w obsłudze zadłużenia zagranicznego. Biorąc pod uwagę tegoroczną przecenę dolara, sytuacja części krajów mogła więc ulec znaczącej poprawie, a sytuacja USA pogorszyła się w ostatnich dwóch latach.

W spirali zadłużenia

Właściwie postawione pytanie brzmi – jak długo kraj taki jak USA może wytrzymać tak wysoki udział kosztów odsetkowych w strukturze budżetu. Dla jasności – nawet gdyby USA nie płaciły nic za swój dług, budżet i tak notowałby deficyt. A to oznacza, że USA muszą pożyczać pieniądze i po to, by sfinansować wydatki i po to, by mieć czym zapłacić za odsetki (to główna część wzrostu zadłużenia). Dług skazany jest na dalszy przyrost, a skoro tak, to rosnąć będą także koszty obsługi. Końca tej spirali nie widać w perspektywie najbliższej dekady.

Na razie USA ratują się chwilówkami – ze względu na obniżone stopy procentowe, finansowanie krótkoterminowe jest nieco tańsze niż długoterminowe (stąd presja prezydenta na dalsze obniżki stóp). Nie ma przypadku w tym, że choć Fed obniżył w ciągu ostatnich 12 miesięcy stopy procentowe o 100 punktów bazowych, rentowność obligacji 30-letnich jest dziś bliska szczytom z pięcioletniego trendu wzrostowego. To wyraz obaw inwestorów o to, że wcześniej czy później kwestia wysokich kosztów odsetkowych dociąży budżet na tyle, że prezydent (niekoniecznie aktualny) stanie przed dylematem: obywatele czy wierzyciele? Najpewniej będzie musiał ograć jednych i drugich.

Jak chcesz to rozegrać?

W latach 2020–2023 rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła z 0,5 proc. do 5 proc., co było reakcją rynku na pandemię (początkowo obligacje się umacniały, rentowności osiągały rekordowo niskie poziomy) i sposoby, w jakie rząd USA radził sobie z nią od strony ekonomicznej, tj. bezpośrednio dotując konsumentów. Bardzo zbliżone modele zastosowały także inne kraje, globalny wzrost inflacji był konsekwencją zalania gospodarki gotówką. Mimo to właśnie obligacje amerykańskie są najpłynniejszymi instrumentami finansowymi na świecie, i to ich zachowanie było dotąd naśladowane na innych rynkach, a nie odwrotnie.

Teraz jednak sytuacja się zmienia. Od dwóch lat wyraźnie umacniają się obligacje chińskie i indyjskie, w czym nie ma przypadku. Fabryki świata zwalniają bieg i cierpią z powodu nadpodaży produkcji, co tłumi inflację. W tym samym czasie rentowności obligacji krajów zachodnich – mimo także wyraźnego spadku inflacji w ostatnich trzech latach – utrzymują się w pobliżu szczytów trendu. To wyraźny sygnał – inwestorzy na rynkach rozwiniętych uwzględniają w swoich decyzjach ryzyko kredytowe, a nie „tylko” perspektywy inflacji, jak do tej pory.