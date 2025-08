Czytaj więcej Chemia Orlen chce być silniejszy na rynku tworzyw W biznesie plastików koncern stawia zarówno na rozwój organiczny, jak i przejęcia. Decydujący wpływ na jego wyniki będą tu miały jednak popyt, zwłaszcza zgłaszany przez budownictwo i przemysł motoryzacyjny, koszty i regulacje.

Azoty mają nową umowę z Orlenem, tym razem dotyczącą aktywów logistycznych

Z dniem 1 sierpnia Azoty, ZCh Police i GA Polyolefins zawarły z Orlenem nowe porozumienie, które ma obowiązywać do końca tego roku. Tym razem jest to tzw. Memorandum of Understanding, którego celem jest określenie ram współpracy w zakresie potencjalnej transakcji wykorzystania wybranych aktywów należących do GA Polyolefins oraz Zarządu Morskiego Portu Police. Co ciekawe spółka, precyzując, o jakie aktywa w szczególności chodzi, wymienia jedynie terminal przeładunkowo-magazynowy oraz działki portowe wykorzystywane przez GA Polyolefins. Co więcej, sprzedaż ma być prowadzona w sposób transparentny i otwarty, co dla Orlenu oznacza, że do składania ofert zostanie zaproszony jako jeden z potencjalnych nabywców.

Strony na mocy obecnego memorandum zobowiązały się też do współpracy w celu stabilizacji sytuacji finansowej GA Polyolefins, w tym poprzez kontynuację finansowania zakupu propanu (surowca służącego do produkcji polipropylenu). Tak jak w poprzednim porozumieniu na żadną ze stron nie nałożono obowiązku zawarcia transakcji ani złożenia wiążącej oferty.

Tym samym poza ogólną deklaracją stron dotyczącą już tylko aktywów logistycznych, nic konkretnego nie wynegocjowano. „Zawarcie memorandum stanowi kolejny istotny etap w procesie poszukiwania rozwiązań mających na celu stabilizację sytuacji finansowej GA Polyolefins oraz optymalizację struktury aktywów grupy kapitałowej” - komentuje obecny prezes Azotów, Andrzej Skolmowski.

Do zawartego porozumienia odniósł się Wojciech Balczun, minister aktywów państwowych. W przesłanym do mediów komentarzu napisał: „Z zadowoleniem przyjąłem informację o podpisaniu memorandum pomiędzy Grupą Azoty a Orlenem dotyczącego sprzedaży polickich aktywów logistycznych. Jednym z moich priorytetów, jako ministra aktywów państwowych, jest ustabilizowanie sytuacji finansowej w Grupie Azoty, a podpisany dokument to ważny krok w tym kierunku” - twierdzi Balczun.

Piątek to także dzień, w którym Azoty poinformowały o nieosiągnięciu porozumienia w zakresie wzajemnych roszczeń z firmami budującymi zakład polipropylenu w Policach, czyli z Hyundai Engineering i Korean Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation. W efekcie podjęły decyzję o odrzuceniu kilku zgłoszonych wcześniej propozycji podwyższenia wynagrodzenia dla wykonawców oraz przedłużenia terminu realizacji inwestycji. Jednocześnie Azoty zdecydowały o naliczeniu kar umownych za opóźnienie w wysokości ponad 111,8 mln euro (478,6 mln zł według obecnego kursu NBP).