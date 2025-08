Słabo wypadł także początek notowań w Stanach Zjednoczonych, gdzie indeksy zjechały ponad 2 proc. pod kreskę. Wall Street zaszkodziły m.in. słabe odczyty z amerykańskiego rynku pracy. – W lipcu w USA przybyło mniej miejsc pracy, niż przewidywano, podczas gdy łączna liczba miejsc pracy w poprzednim miesiącu była znacznie niższa. Liczba etatów w sektorze pozarolniczym w zeszłym miesiącu wyniosła 73 000, co stanowi wzrost w porównaniu z 14 000 w czerwcu. Oznacza to znaczną korektę w dół w stosunku do początkowej liczby 147 000. Ekonomiści przewidywali, że w lipcu liczba ta wyniesie 106 000. Tymczasem stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła z 4,1 proc. do 4,2 proc., zgodnie z szacunkami. Na rynku widać presję na lokalne osłabienie dolara - wskazuje Michał Pietrzyca z DM BOŚ.