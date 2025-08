Opublikowane wczoraj wyniki wstępne XTB za II kwartał zostały chłodno przyjęte przez obserwatorów. Dzisiejsza reakcja rynkowa wpisuje się w tę narrację. Akcje XTB od początku dnia tracą na wartości, a w pierwszych kilkunastu minutach handlu spadek ten przekraczał 6 proc.

Przypomnijmy: XTB zanotowało w II kwartale 216,1 mln zł zysku netto, podczas gdy oczekiwania analityków kształtowały się w okolicach 240 – 250 mln zł. Przychody spółki wyniosły 580,6 mln zł. Firmie w II kwartale udało się pozyskać 167,3 tys. nowych klientów. Co na temat wyników sądzą analitycy?

Analitycy o wynikach XTB: są neutralne

- Skala akwizycji klientów lekko rozczarowała, a wraz z nią proporcjonalnie również liczba aktywnych klientów. Lipiec pod tym względem wygląda dobrze, jak na miesiąc wakacyjny i w III kwartale spółka powinna powrócić powyżej 180-190 tys. nowych klientów. Mocno na plus zaskoczył natomiast wolumen obrotu ze wzrostem o 84 proc. r/r. Rentowność obrotu spadła o 18 proc. kw/kw, co naszym zdaniem związane jest z niższym udziałem instrumentów opartych na towary oraz niską kontrybucją market makingu. Zaryzykowalibyśmy stwierdzenie, że przychody z market makingu były w tym kwartale nawet lekko ujemne (vs. 58 mln zł oczekiwane przez nas). Oznacza to, że powtarzalne przychody mogły być nawet powyżej naszych oczekiwań i wzrosnąć o ok. 40 proc r/r. - wskazuje Maciej Marcinowski, analityk Trigon DM i dodaje. - Przy niższej akwizycji klientów lepiej od oczekiwań wypadły koszty operacyjne, głównie w marketingu, gdzie utrzymuje się stabilny jednostkowy koszt pozyskania klienta. Widać również pierwsze efekty zmiany modelu rozliczeń opłat z dostawcami usług płatniczych w niższych kosztach prowizji – podkreśla Marcinowski. W jego ocenia wyniki są jednak neutralne. - Wyniki na poziomie operacyjnym są 7 proc. poniżej prognoz, natomiast zysk netto odchyla się mocniej ze względu na 40 mln zł negatywnych różnic kursowych (my zakładaliśmy 20 mln zl). Z jednej strony nasza prognoza zysku netto na 2025 wymaga obniżenia o 3-4 proc., ale jeżeli nasze założenie o ujemnej kontrybucji market makingu w tym kwartale jest prawdziwe, to nasz model wskazuje na wzrost prognoz na kolejne lata w związku z wyższym wolumenem obrotów i ich przełożeniem na powtarzalne przychody. Zalecamy więc zwiększanie pozycji w przypadku negatywnej reakcji kursu – podkreśla Marcinowski.