Czytaj więcej Waluty Chiny osiągną 5-procentowy wzrost PKB? Wtorkowa sesja na rynku walutowym zdecydowanie należy do dolara australijskiego i nowozelandzkiego. Obie waluty umacniają się ponad 0,3% względem USD w reakcji na mocne dane z Chin, które wskazują na odporność koniunktury w regionie na perypetie światowego handlu.

Chiński eksport trzyma się dobrze

Chociaż zakres ceł Trumpa rozszerzył się na cały świat w jego drugiej kadencji, Chiny pozostają głównym celem, z najwcześniejszymi i jednocześnie najgłębszymi podwyżkami ceł.

Pomimo przeciwności spowodowanych cłami w pierwszej połowie roku, chiński eksport utrzymał się na dobrym poziomie. Wzrósł o 5,9 proc. rok do roku, w tym samym tempie co w 2024 roku. Nadwyżka handlowa Chin osiągnęła 586 mld dolarów w pierwszej połowie 2025 roku, co stanowi nowy rekord w historii półrocza. Eksport netto przyczynił się do wzrostu PKB w pierwszej połowie roku o 1,7 punktu procentowego, przyspieszając w porównaniu z 1,5 punktu procentowego w 2024 roku.

– W rezultacie obserwujemy, że aktywność produkcyjna nadal rośnie w przyzwoitym tempie. Produkcja przemysłowa wzrosła o 6,4 proc. rok do roku, a produkcja przemysłowa w pierwszej połowie roku wzrosła o 7,0 proc. rok do roku – zauważają specjaliści z ING. Podkreślają, że głównym powodem, dla którego wzrost gospodarczy Chin w pierwszej połowie 2025 r. przekroczył prognozy, jest zaskakująco odporny popyt zewnętrzny wspierający działalność przemysłową. To właśnie dzięki niemu Chiny są na dobrej drodze do osiągnięcia w tym roku swojego celu wzrostu na poziomie „około 5 proc.", pomimo ceł.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Lutnick: Umowa handlowa USA z Chinami sfinalizowana Howard Lutnick, sekretarz skarbu USA, ujawnił, że Stanom Zjednoczonym udało się doprowadzić do sfinalizowania i podpisania umowy handlowej z Chinami. Wkrótce mają też zostać podpisane umowy z dziesięcioma innymi krajami.

Chiny rekompensują spadek eksportu do USA

W pierwszej połowie roku eksport do USA spadł o 10,7 proc. r/r, czyli o 25,9 mld USD. Jednak chińskie działania odwetowe wobec USA spowodowały spadek importu o 9,2 proc. r/r, czyli o 7,5 mld USD w tym samym okresie. W związku z tym chiński eksport netto do USA, wynoszący 141,7 mld USD w I połowie 2025 r., spadł o 18,4 mld USD w porównaniu z I połową 2024 r., obniżając PKB o około 0,2 proc.