Dziesiąty Okręg Rezerwy Federalnej, obsługiwany przez Bank Rezerwy Federalnej w Kansas City, obejmuje Kolorado, Kansas, Nebraskę, Oklahomę, Wyoming, zachodnie Missouri i północny Nowy Meksyk.

Indeks Fed: pozytywne oczekiwania co do przyszłej działalności

Miesięczny indeks kompozytowy wyniósł 1 w lipcu, nieznacznie wzrastając z -2 w czerwcu i -3 w maju. Indeks kompozytowy jest średnią indeksów produkcji, nowych zamówień, zatrudnienia, czasu dostaw od dostawców i zapasów surowców. Wzrost w porównaniu z poprzednim miesiącem był napędzany przez produkcję dóbr nietrwałych, podczas gdy aktywność w produkcji dóbr trwałych nadal spadała. Indeksy miesiąc do miesiąca były mieszane. Wolumen dostaw i nowych zamówień wzrósł nieznacznie, ale produkcja spadła z 5 do -3. Portfel zamówień spadł znacząco z -11 do 30, a indeks zatrudnienia nadal spadał z -8 do -11. Większość indeksów rok do roku była ujemna, ale nieco wyższa niż odczyty z poprzedniego miesiąca. Produkcja i portfele zamówień spadły znacząco, podczas gdy indeksy dostaw, nowych zamówień oraz liczby zatrudnionych i tygodnia pracy spadły umiarkowanie. Oczekiwania co do przyszłej działalności pozostały pozytywne, a indeks złożony spadł z 9 do 8, ponieważ firmy nadal pozytywnie prognozowały produkcję, nowe zamówienia i zatrudnienie.

Zróżnicowane zmiany w marżach zysku firm

W tym miesiącu zadano firmom pytania dotyczące marży zysku i możliwości przełożenia kosztów. Zmiany w marżach zysku firm były zróżnicowane. Ponad jedna trzecia (35 proc.) firm zgłosiła nieznaczny spadek marży zysku w porównaniu z poprzednim kwartałem, 21 proc. zgłosiło znaczny spadek, 21 proc. brak zmian, 20 proc. niewielki wzrost, a 3 proc. znaczny wzrost. W ciągu najbliższych 12 miesięcy 32 proc. firm spodziewa się nieznacznego spadku marż, 10 proc. znacznego spadku, 26 proc. braku zmian, 29 proc. niewielkiego wzrostu, a 3 proc. znacznego wzrostu (wykres 2). Firmy zostały również zapytane, czy ich zdolność do przełożenia rosnących cen nakładów zmieniła się w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Jedna trzecia firm (33 proc.) zgłosiła nieznaczny wzrost, kolejne 33 proc. zgłosiło brak zmian w zdolności przełożenia kosztów, 31 proc. zgłosiło trudności z przełożeniem kosztów, a 3 proc. zgłosiło znaczny wzrost zdolności przełożenia kosztów.

Jak amerykańskie firmy oceniają swoją sytuację

„Warunki gospodarcze w naszej branży stale się pogarszają. Dwa z najbardziej szkodliwych czynników to niepewność związana z cłami i cofaniem ważnych zezwoleń na pracę.”