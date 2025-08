Donald Trump ustalił cła dla kilkudziesięciu krajów

Prezydent USA Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze, które wprowadza nowe stawki celne dla kilkudziesięciu partnerów handlowych USA. Wchodzą one w życie 7 sierpnia. Uwzględniają one stawki wynegocjowane w ostatnich miesiącach w ramach porozumień handlowych z kilkoma krajami. Ponadto prezydent USA podwyższył podstawową stawkę celną na produkty z Kanady z 25 proc. do 35 proc. Wchodzi ona w życie 1 sierpnia. Trump ogłosił również, że przedłuży negocjacje handlowe z Meksykiem o 90 dni.

Ile będą wynosiły stawki nowych ceł?

Prezydent USA ustalił takie stawki ceł dla poszczególnych państw i terytoriów zależnych, wchodzące w życie od 7 sierpnia:

Afganistan – 15 proc.

Algieria – 30 proc.

Angola – 15 proc.