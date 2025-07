Foto: parkiet.com

Akcje wzrosły o ponad 9 proc. po zamknięciu sesji po publikacji mocnego raportu zysków Microsoftu. W rezultacie Microsoft dołączył do Nvidii jako jedyna firma, której kapitalizacja rynkowa przekroczyła 4 biliony dolarów.

Microsoft odnotował w czwartym kwartale przychody w wysokości 76,4 miliarda dolarów i zysk w wysokości 3,65 dolara. Analitycy ankietowani przez Bloomberga spodziewali się kwartalnych przychodów w wysokości 73,89 miliarda dolarów i zysku w wysokości 3,37 dolara na akcję.

Prezes Satya Nadella powiedział, że chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja nadal napędzają wzrost firmy. – Chmura obliczeniowa i sztuczna inteligencja to siła napędowa transformacji biznesowej w każdej branży i sektorze – stwierdził Nadella w oświadczeniu. – Wprowadzamy innowacje w całym stosie technologicznym, aby pomóc klientom w adaptacji i rozwoju w tej nowej erze. W tym roku przychody platformy Azure przekroczyły 75 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 34 proc., napędzany wzrostem we wszystkich aspektach.