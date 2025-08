WIG20 stracił 2,22 procent, gdy indeks szerokiego rynku oddał 2,26 procent. Obrót w koszyku blue chipów przekroczył 1,56 miliarda złotych, gdy na całym rynku sięgnął 1,87 miliarda złotych. Centralnym punktem rozdania była korelacja z otoczeniem, które operowało dziś w cieniu obaw o kondycję globalnej gospodarki w kontekście nowego reżimu celnego wprowadzonego przez prezydenta Donalda Trumpa. Bykom nie pomagały też obawy o przyszłość polityki Fed po wczorajszych, wyższych od oczekiwań odczytach czerwcowych mierników inflacji i wreszcie dzisiejsze dane z rynku pracy w USA, które nie tylko okazały się gorsze na poziomie dwóch najważniejszych odczytów – liczby miejsc pracy poza rolnictwem i stopy bezrobocia – ale też pokazały negatywne rewizje z dwóch poprzednich miesięcy. W istocie, w czerwcu amerykańska gospodarka dodała ledwie 73 tys. etatów – przy prognozie 115 tys. – gdy dane za czerwiec i maj zrewidowano na sumę 258 tys. etatów, co oznacza, iż w maju przybyło ledwie 19 tys. miejsc pracy, gdy w czerwcu 14 tys. Dane w oczywisty sposób wystraszyły inwestorów pogorszeniem kondycji amerykańskiego konsumenta i wzmocniły obserwowane wcześniej spadki indeksów europejskich i futures na średnie amerykańskie. Gdy Wall Street weszła do gry niemiecki DAX tracił 2,5 procent, a S&P500 oddawał 1,4 procent. W takim kontekście dynamiczny spadek WIG20 jawi się jako w pełni zrozumiały. Lokalną zmienną był układ techniczny na wykresie WIG20. Indeks wybił się dziś dołem z konsolidacji między strefą oporów w rejonie 3000-2990 pkt. i strefą wsparcia w rejonie 2910-2900 pkt., co oznacza, iż zbudowany został potencjał przeceny o szerokość układu. W praktyce, w grze jest scenariusz cofnięcia WIG20 w rejon 2800 pkt., ale oceniając układ techniczny w Warszawie nie warto tracić z pola uwagi układów na wykresach indeksów rynków bazowych. Tylko dziś wybicie WIG20 z konsolidacji miało swój odpowiednik w wybiciu się niemieckiego DAX-a z analogicznej konsolidacji, więc w bliskiej przyszłości warto liczyć się również ryzykiem, iż lokalne układy techniczne będą pochodną układów technicznych na świecie.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.