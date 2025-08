Jak podano w komunikacie, Franklin Templeton Global Investors Limited i Quercus TFI wstępnie porozumiały się co do podwyższenia ceny w związku z podwyższeniem kapitału, w którym uczestniczyć ma Franklin Templeton Global Investors Limited - z pierwotnie zakładanych 10,00 zł do 11,45 zł (zastosowanej przy ustalaniu parytetu wymiany akcji w ramach połączenia). Łączna wartość dodatkowej emisji akcji Quercusa TFI ma wynosić od 38 mln zł do 40 mln zł.

O planach połączenia oraz umowie o strategicznej współpracy z grupą Franklin Templeton spółki poinformowały w połowie maja. Na początku lipca Quercus TFI złożyło wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o przejęcie kontroli nad Templeton Asset Management (Poland) TFI.

W tym roku kurs Quercusa TFI urósł o ponad 40 proc., do 10,75 zł. Wycena spółki sięga 505 mln zł.