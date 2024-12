Cła są teraz rozwiązaniem Donalda Trumpa na wszystko

· Meksyk: cła w wysokości 25 proc. na cały import, chyba że Meksyk pomoże powstrzymać napływ migrantów i fentanylu do Stanów Zjednoczonych.

· Kanada: To samo co Meksyk, chociaż niewielu nieautoryzowanych migrantów przedostaje się do Stanów Zjednoczonych z Kanady.

· Chiny: Cła w wysokości 10 proc. na cały import, chyba że dostawy fentanylu spadną. Podczas swojej kampanii Trump wezwał do wprowadzenia nowych ceł na chiński import aż do 60 proc..

· Kraje „BRICS” (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki i inne kraje słabiej rozwinięte): 100 proc. cło, jeśli spróbują stworzyć wspólną walutę, która mogłaby konkurować z dolarem amerykańskim.

· Wszyscy inni: 10 proc. „podstawowej” stawki celnej na cały import do Stanów Zjednoczonych zewsząd.

Ponadto Trump powiedział podczas tegorocznej kampanii prezydenckiej, że rozważy nałożenie cła w wysokości 200 proc. lub więcej na samochody importowane z Meksyku, aby zasadniczo uniemożliwić wjazd do Stanów Zjednoczonych pojazdom wyprodukowanym w Meksyku. Zagroził nałożeniem 200-proc. cła na sprzęt John Deere, jeśli będzie on wyprodukowany w Meksyku i przeznaczony do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Zasugerował nawet zastąpienie amerykańskiego podatku dochodowego dochodami pochodzącymi z drastycznie wyższych ceł.