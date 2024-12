Inwestorzy oczekują obniżek chińskich stóp procentowych

parkiet.com

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych Chin, która zmienia się odwrotnie do cen, spadła w poniedziałek do 1,9636 proc., jak pokazały dane LSEG, co oznacza najniższy poziom od 22 lat. Rentowność 30-letnich obligacji spadła do 2,164 proc.

Reklama

Wzrost obligacji wynika głównie z oczekiwań na dalsze obniżki wskaźnika rezerw obowiązkowych dla kredytodawców komercyjnych, stwierdził w poniedziałkowej notatce Tommy Xie, szef azjatyckiego działu badań makroekonomicznych w OCBC Bank. RRR określa ilość środków pieniężnych, które banki muszą trzymać w rezerwach.

Jako czynniki sprzyjające wzrostowi podał także „wspierający stan płynności i wciąż słabe fundamenty gospodarcze”.