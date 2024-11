Niemiecka inflacja to dobra wiadomość dla jastrzębi z EBC

Patrząc w przyszłość, wydaje się, że sztywność inflacji na nieco zbyt wysokim poziomie nadal będzie się utrzymywać, ponieważ korzystne efekty bazy energetycznej będą wygasać w miarę wzrostu płac. Jednak w obliczu obecnej zmiany na rynku pracy dynamika płac powinna spaść bardziej znacząco, niż wcześniej sądzono, co doprowadzi do większej presji dezinflacyjnej w przyszłym roku. - W rezultacie w dalszym ciągu oczekujemy, że inflacja w 2025 r. utrzyma się w szerokim przedziale od 2 proc. do 2,5 proc. - stwierdzili.

Spokojna reakcja rynków na dane o niemieckiej inflacji

Roczna stopa inflacji w Niemczech nieznacznie wzrosła w listopadzie, ale była niższa od oczekiwań ekonomistów, podczas gdy miesięczna inflacja odnotowała najostrzejszy spadek od roku, sygnalizując, że tendencja dezinflacyjna pozostaje niezmieniona.

Ceny energii w dalszym ciągu wywierały presję spadkową na koszyk konsumentów, spadając w listopadzie o 3,7 proc. rok do roku, choć wykazały wolniejszy spadek w porównaniu ze spadkiem o 5,5 proc. rok do roku w październiku. Jednakże koszty usług utrzymały presję wzrostową, a inflacja usług utrzymywała się na stałym poziomie 4 proc. rok do roku.

Prognozuje się, że inflacja bazowa, która nie obejmuje zmiennych składników, takich jak żywność i energia, wzrośnie w listopadzie do 3,0 proc. rok do roku, w porównaniu z 2,9 proc. w październiku i osiągnie najwyższy poziom od maja.

Zharmonizowany wskaźnik cen towarów i usług konsumenckich (HICP), wskaźnik stosowany do porównań w całej strefie euro, utrzymał się na stałym poziomie 2,4 proc. rok do roku, czyli poniżej przewidywanego wzrostu do 2,6 proc.