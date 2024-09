Ceny używanych pojazdów podwyższą amerykańską inflację?

https://pbs.twimg.com/media/GXDvW3rbEAMEwMl?format=png&name=900x900

Ceny używanych samochodów osobowych, SUV-ów, pickupów i furgonetek sprzedawanych na aukcjach w całych Stanach Zjednoczonych wzrosły w sierpniu o 1,2 proc. w porównaniu z lipcem, po skorygowaniu sezonowym, co stanowi drugi skok z rzędu po długiej serii spadków, jak wynika z Value Index firmy Manheim, która co roku wystawia na aukcjach około 8 milionów pojazdów. Indeks jest korygowany o zmiany w składzie i przebiegu. Ceny hurtowe najbardziej wzrosły w przypadku pojazdów elektrycznych.

Ceny hurtowe, nieuwzględnione sezonowo, wzrosły w sierpniu o 2,2 proc. w stosunku do lipca do 18 719 USD, co stanowi drugi skok z rzędu po długiej serii spadków, które ograniczyły spadek rok do roku do 4,6 proc., najmniejszego poziomu w ujęciu rocznym od maja 2023 r. (na początku tego roku spadki osiągnęły wartość dwucyfrową).

Drugi miesiąc z rzędu znacznych podwyżek cen wskazuje na potencjalny koniec historycznego spadku cen pojazdów używanych, który zahamował około połowę szalonego wzrostu cen wynoszącego 60 proc. podczas pandemii. Wskazuje, że ceny używanych pojazdów mogły osiągnąć najniższy poziom, że nie mogą już obniżać inflacji CPI, jak miało to miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, i że w przyszłości mogą przerodzić się w czynnik hamujący inflację – tłumaczy Wolf Richter na swoim portalu wolfstreet.com.