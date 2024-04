Niemieckie banki mają kłopoty z kredytami na nieruchomości

Jako udział w ogólnych kredytach na nieruchomości komercyjne niemieckich banków, spadek zadłużenia przewyższył wskaźnik dla całego regionu. Ten wzrost liczby niewypłacalności przypisuje się wyższym stopom procentowym i zmianom w zachowaniach konsumentów, w tym wpływowi pandemii i przyjęciu polityki pracy z domu, która zmniejszyła popyt na powierzchnię biurową. Dane Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wskazują, że odsetek zadłużeń z tytułu nieruchomości komercyjnych w niemieckich bankach przewyższa udział w całym regionie.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Niemiecki eksport rośnie szybciej niż oczekiwano W styczniu 2024 r. eksport wzrósł w porównaniu z grudniem 2023 r. o 6,3 proc. Prognoza z sondażu Reutersa mówiła o wzroście o 1,5 proc. Import był wyższy o 3,6 proc.

Nieruchomości komercyjne należą obecnie do „jednego z największych zagrożeń dla sektora bankowego” – powiedział niedawno szef EBA José Manuel Campa. Nowe dane pokazują, że problem narasta w Austrii i Niemczech, natomiast maleje w Hiszpanii i Włoszech.

W całej Europie kryzys na rynku nieruchomości komercyjnych przekłada się na wyższe ryzyko i wzrost kredytów zagrożonych niewypłacalnością – także w Austrii. Według danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego wolumen kredytów zagrożonych niewypłacalnością w sektorze nieruchomości komercyjnych w bankach krajowych wzrósł w grudniu 2023 r. do 3,2 mld euro z 2,3 mld euro we wrześniu.

Wzrósł także wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL) w sektorze z 3,4 proc. do 4,6 proc. Na koniec czwartego kwartału Austria znalazła się powyżej średniej UE wynoszącej 4,3 proc. Poważnie dotknięte są także Niemcy, gdzie wolumen kredytów zagrożonych niespłacaniem na nieruchomości komercyjne wzrósł z 9,7 mld euro do 13,6 mld euro od końca września do końca grudnia 2023 r.

EBA od pewnego czasu znajduje się w stanie pogotowia w związku ze spadającymi cenami na rynku nieruchomości komercyjnych i wynikającym z nich rosnącym ryzykiem w sektorze bankowym. Z powodu niskich stóp procentowych miliardy napływały do ​​tej branży od lat, ale wraz z gwałtownym wzrostem stóp procentowych i tendencją do korzystania z biur domowych podczas pandemii korony, ceny znalazły się pod silną presją. W Austrii zawirowania wywołały także upadłości Grupy Signa