Napęd wodorowy, mimo ambitnych planów, szybko się nie upowszechni

Wodór w transporcie kolejowym. Kolej robi krok

Wodór w transporcie kolejowym to na razie plany z trudnym do sprecyzowania terminem realizacji. W połowie czerwca 2024 r. PKP poinformowały o przystąpieniu do porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej. – To ważny krok w kierunku modernizacji i ekologizacji polskiej kolei. Wodór ma ogromny potencjał jako paliwo przyszłości, a my chcemy być w czołówce tych zmian – zapowiedział Dariusz Grajda, członek zarządu PKP.

W maju 2022 r. porozumienie dotyczące budowy bezemisyjnej infrastruktury kolejowej zawarły Alstom i Orlen. Ten ostatni miał się zająć dystrybucją paliwa, natomiast Alstom wyprodukowałby pociągi. Ma już w tym doświadczenie: w 2018 r. oddał do użytku Coradia iLint. Maksymalna prędkość pociągu to 140 km/h. Na jednym ładowaniu może pokonać około 1000 kilometrów z 300 pasażerami. Został przystosowany do niezelektryfikowanych linii kolejowych, gdzie może zastąpić lokomotywy spalinowe. Alstom i Orlen zadeklarowały współpracę w ramach przetargów ogłaszanych przez operatorów publicznego transportu kolejowego. Spółki założyły, że pierwsze składy zasilane wodorem wyjadą na regionalne trasy w ciągu dwóch lat.

Plany mogły się poskładać, bo już kilka lat temu wprowadzenie na tory wodorowych napędów rozważał samorząd województwa pomorskiego. Tam wodorowe pociągi mogłyby kursować po 63-kilometrowej trasie Reda–Hel, którą z braku sieci trakcyjnej obsługują pojazdy z napędem spalinowym. Ale jak dotąd pojechała tamtędy jedynie wodorowa lokomotywa Pesy. Pojazd manewrowy z silnikami trakcyjnymi o mocy 4x180 kW w ramach testu przeprowadzonego w połowie września ubiegłego roku pociągnął dwa wagony pasażerskie.

Ostrożne plany

Do zakupu dwóch wodorowych pociągów przymierzają się Koleje Wielkopolskie. Wielkopolski samorząd jeszcze w 2020 r., wnioskując do KPO o dofinansowanie zakupu 20 elektrycznych zespołów trakcyjnych, dołączył także wnioski dotyczące 12 pojazdów o napędzie wodorowym. Teraz jednak plany są daleko ostrożniejsze, bo jak informuje branżowy „Rynek Kolejowy”, samorządowy przewoźnik, przede wszystkim ze względu na koszty, ma się ograniczyć do jedynie dwóch składów z napędem na ogniwa paliwowe. – Patrzymy na niego bardzo ostrożnie, również pod wpływem doświadczeń zagranicznych – stwierdził Marek Nitkowski, prezes Kolei Wielkopolskich, podczas Europejskiego Forum Taborowego.

Dla przewoźników kolejowych uruchomienie wodorowych pociągów nie oznacza jedynie przesiadki maszynisty do nowej lokomotywy. Spółki muszą liczyć potencjalne efekty: czy utrzymanie infrastruktury związanej z gromadzeniem wodoru, dostarczaniem go do pojazdów i obsługa techniczna okażą się bardziej opłacalne np. od instalacji trakcji elektrycznej.