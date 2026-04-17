Do tej pory nie zawarto jednak ani jednej transakcji. Chętnych do kupna akcji spółki jest tak wielu, że handel jak na razie nie wystartował. Teoretyczny kurs otwarcia wynosi 235 zł wobec kursu odniesienia na poziomie 123 zł, co implikuje ponad 90-proc. zwyżkę

Czym zajmuje się Creotech Quantum

Creotech Quantum to spółka, która została wydzielona z giełdowego Creotechu. Jej działalność jest skoncentrowana na rozwoju i komercjalizacji technologii kwantowych. Rozwija kilka kluczowych linii produktowych. Obejmują one systemy kwantowej dystrybucji kluczy, umożliwiające bezpieczną komunikację, a także komponenty i podsystemy wykorzystywane w komputerach kwantowych.

Cele spółki na najbliższe trzy lata zostały opisane w programie motywacyjnym. Zakłada, że w tym okresie spółka ma rozpocząć pełnoskalową komercjalizację systemów QKD dla sieci naziemnych oraz detektorów pojedynczych fotonów, co ma skutkować osiągnięciem 100 mln zł przychodów w latach 2026-2028.

Rozdzielenie dwóch strategicznych obszarów działalności, zdaniem zarządu Creotechu, zwiększy ich przejrzystość na rynku i pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie ich potencjału.