Develia skokowo zwiększył wyniki w I kwartale, wydając więcej mieszkań i o zacznie większej wartości. W całym roku planuje ustanowić nowy rekord przekazań.
W piątek rano kurs Develii rósł o maksymalnie 6,4 proc., do 11,02 zł. Inwestorom spodobały się wyniki finansowe za I kwartał 2026 r. Deweloperska grupa zarobiła na czysto 177,2 mln zł (0,38 zł na akcję), o 171 proc. więcej niż rok wcześniej. Taka poprawa wynika wprost ze skokowego wzrostu liczby i wartości przekazanych lokali.
W I kwartale br. Develia wydała klucze do 1205 lokali, o 130 proc. więcej niż rok wcześniej. W ujęciu wartościowym wzrost rok do roku sięgnął 252 proc., do 892 mln zł. Rentowność brutto ze sprzedaży była tylko lekko mniejsza – 31,4 proc. wobec 31,9 proc. rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 246 proc., do prawie 280 mln zł.
W całym 2026 r. Develia chce przekazać 3750-3950 lokali. W 2025 r. była to rekordowa pula 2959 mieszkań.
Budująca w siedmiu miastach spółka w I kwartale 2026 r. sprzedała 860 lokali, o 9,6 proc. mniej niż w rekordowym dla firmy I kwartale 2025 r. oraz o 1,8 proc. więcej niż w IV kwartale. Z tego 131 lokali pochodziło z projektów przejętej w zeszłym roku Bouygues Immobilier Polska. Na koniec marca spółka miała zawartych 158 umów rezerwacyjnych.
Celem na ten rok jest sprzedaż 3600-3800 mieszkań wobec 3345 w rekordowym ubiegłym roku.
– Mamy za sobą mocny początek roku – wypracowaliśmy najwyższy w historii spółki wynik za I kwartał. Wysoka aktywność klientów pozwala nam systematycznie budować bazę rezerwacji. Jednocześnie obserwujemy impulsy kosztowe, przede wszystkim związane z niestabilną sytuacją geopolityczną, które mogą zwiększać presję kosztową w kolejnych kwartałach. Spodziewamy się stopniowego ograniczenia przestrzeni na rabaty w nadchodzących miesiącach – skomentował w komunikacie prezes Andrzej Oślizło.
Zarząd kontrolowanej przez OFE spółki zarekomendował wypłatę 342,8 mln zł dywidendy, czyli 0,73 zł na akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy ma być 25 września, a wypłaty 30 września.
