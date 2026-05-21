OpenAI przygotowuje się do poufnego złożenia szkicu prospektu emisyjnego IPO już w piątek, gdyż firma szykuje się do jednego z największych debiutów giełdowych w historii — potwierdziła telewizja CNBC. Wcześniej o szykowanym prospekcie doniósł „Washington Post”.

Ta wiodąca spółka z branży sztucznej inteligencji, wyceniana przez inwestorów prywatnych na ponad 850 mld dol., współpracuje z bankami m.in. Goldman Sachs i Morgan Stanley w celu przygotowania wniosku w najbliższych dniach lub tygodniach — podało źródło zaznajomione ze sprawą, które prosiło o zachowanie anonimowości ze względu na poufny charakter informacji. „W ramach normalnego nadzoru korporacyjnego regularnie oceniamy różne opcje strategiczne” — oświadczył przedstawiciel OpenAI. „Naszym priorytetem pozostaje realizacja celów operacyjnych.”

CNBC donosiła wcześniej, że do oferty publicznej OpenAI może dojść w czwartym kwartale 2026 r.

Dlaczego oferta OpenAI będzie bardzo ważna dla rynku?

OpenAI zapoczątkowało boom na sztuczną inteligencję uruchomieniem chatbota ChatGPT w 2022 r. i od tamtej pory urosło do jednej z najcenniejszych prywatnych spółek na świecie. Firma pozyskała od inwestorów ponad 180 mld dol. i nadal spala gotówkę w historycznym tempie. Altman, dążąc do IPO, jest pod presją inwestorów, by pokazać, że liczby się zgadzają, jednocześnie zmagając się z coraz ostrzejszą konkurencją — zwłaszcza ze strony Anthropic, które wygrywa w segmencie enterprise i na rynku kodowania wspomaganego AI.

Anthropic prowadzi obecnie rozmowy z inwestorami w sprawie rundy finansowania przy wycenie 900 mld dol., co pozwoliłoby jej wyprzedzić OpenAI. Spółka podała w kwietniu, że jej przychody annualized przekroczyły 30 mld dol..

Przygotowania OpenAI zbiegają się w czasie z planowanym na środę upublicznieniem prospektu emisyjnego IPO SpaceX — konkurencyjnej spółki Elona Muska, która wcześniej w tym roku połączyła się z xAI. Goldman Sachs zajmie w prospekcie SpaceX pozycję głównego organizatora, za nim Morgan Stanley, a następnie Bank of America, Citigroup i JPMorgan Chase — podały źródła CNBC. Musk i dyrektor generalny OpenAI Sam Altman przenoszą swoją gorzką rywalizację na Wall Street. Jeszcze miesiąc temu byli przyjaciele i współzałożyciele spierali się w sądzie federalnym w Oakland w Kalifornii. Musk pozwał OpenAI, Altmana i prezesa spółki Grega Brockmana, oskarżając ich o złamanie obietnicy utrzymania firmy jako organizacji non profit. W poniedziałek doradcza ława przysięgłych uznała, że Musk zbyt długo zwlekał ze złożeniem pozwu — werdykt został natychmiast przyjęty przez sędzinę Yvonne Gonzalez Rogers. Musk nazwał decyzję „technikalnością kalendarzową” w poście na swojej platformie X.