Grupa Cyfrowy Polsat (marketingowa nazwa: Polsat Plus) pokazała wyniki za pierwszy kwartał 2026 r. Zarząd spółki pod kierunkiem Piotra Żaka dotrzymał słowa: grupie udało się odwrócić negatywny trend i zyski okazały się wyższe niż rok temu.

W okresie zakończonym 31 marca grupa wykazała 3,64 mld zł przychodu (wzrost o 3 proc. rok do roku). Jej skorygowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 847 mln zł (wzrost o 4,7 proc.), zysk operacyjny 425,6 mln zł (wzrost o 3,7 proc.), a zysk netto 133,6 mln zł (wzrost o 54,1 proc.).

Dla porównania, analitycy ankietowani przez nas szacowali, że przychody wyniosą 3,6 mld zł, EBITDA 826 mln zł, zysk operacyjny prawie 408 mln zł, a zysk netto niecałe 126 mln zł.

Opublikowane w środę po sesji wyniki są też nieco lepsze od mediany prognoz biur uzyskanej przez dział relacji inwestorskich Cyfrowego Polsatu. Tylko wynik netto jest lekko (o 1 proc.) niższy od mediany.

Zyski telekomów znowu rosną

Co ważne dla inwestorów, po raz pierwszy od wielu kwartałów wzrósł też wynik EBITDA podstawowego segmentu grupy: usług detalicznych kierowanych do klientów indywidualnych i biznesowych, czyli inaczej mówiąc: biznesu telekomunikacyjnego. Składają się na niego m.in. Polkomtel, operator sieci komórkowej Plus oraz Netia. Ale też platformy płatnej telewizji Polsat Box i Polsat Box Go. Na ten moment czekali specjaliści z biur maklerskich. Teraz ważne będzie, czy grupa będzie w stanie utrzymać wzrosty także w kolejnych kwartałach.

– To był bardzo dobry kwartał pod względem finansowym. Przychody grupy wzrosły o 3 proc. do ponad 3,6 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA – o 4,7 proc. do 847 mln zł. Istotny wkład w ten wzrost miał segment zielonej energii. Jednocześnie dobre wyniki odnotował nasz kluczowy segment usług B2C i B2B, który zwiększył zysk EBITDA o 2,3 proc. – mówi cytowana w komunikacie prasowym Katarzyna Ostap-Tomann, odpowiedzialna za finanse w zarządzie Cyfrowego Polsatu.

Według niej, poprawa wyniku była możliwa zarówno dzięki wysokim przychodom (mimo wszystko były one nieco niższe niż przed rokiem: spadły o 0,3 proc.), jak i poczynionym oszczędnościom.

Rachunki w górę. Klientów znowu mniej

Do stabilizacji przychodów segmentu przyczynia się wprowadzona prawie rok temu nowa oferta dla gospodarstw domowych zbudowana z podstawowych usług telekomunikacyjnych, płatnej telewizji oraz subskrypcji popularnych serwisów wideo na żądanie. Zarząd Cyfrowego Polsatu podkreślał jej prostotę, ale dla inwestorów nie mniej ważne jest, że klienci grupy płacą wyższe rachunki.

W pierwszym kwartale średni rachunek gospodarstwa domowego korzystającego z usług grupy wyniósł 82,2 zł, o 5,8 proc. więcej niż przed rokiem. Z kolei klienci biznesowi płacili średnio 1,57 tys. zł (wzrost o 3,8 proc. rok do roku). W segmencie usług przedpłaconych ARPU wzrosło o 4,7 proc. do 17,8 zł.

Gdyby jeszcze grupie udało się odwrócić spadkowy trend liczby klientów, bo na koniec marca z jej usług korzystało 5,69 mln klientów indywidualnych, o ponad 120 tys. mniej niż rok wcześniej. Grupa niezmiennie wyjaśnia to gasnącą popularnością telewizji satelitarnej oraz łączeniem usług w gospodarstwie pod jednym numerem PESEL.

Analityk Erste: jednoznacznie pozytywne informacje i sygnały co dalej z aktywami grupy

- Jednoznacznie pozytywnym zaskoczeniem w wynikach grupy Cyfrowy Polsat jest skala wzrostu wskaźnika ARPU w segmencie B2C i B2B. Wprawdzie spodziewaliśmy się wzrostów, ale w pierwszym kwartale 2026 przyspieszyły one do 5,8 proc. w segmencie kontraktowym B2C i do 3,8 proc. w segmencie B2B – komentuje Paweł Puchalski, analityk Erste Biuro Maklerskie (d. Santander BM).

- Drugi pozytywny sygnał, wynikający z powyższych, jest poziom skorygowanej EBITDA. Jest ona o około 20 mln zł wyższa od średniej prognozowanej przez biura maklerskie. Annualizacja takiego wyniku dałaby 80 mln zł dodatkowego zysku EBITDA, a to byłoby istotną wartością – uważa Paweł Puchalski.

- Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to warto zwrócić uwagę na poziom raportowanych skorygowanych wolnych przepływów pieniężnych. W skali 12 miesięcy to 1,2 mld zł. Oczywiście ten wysoki poziom generacji gotówki to niemalże w połowie efekt relatywnie niewielkiego wykorzystanie kapitału pracującego, co w kolejnych okresach może przełożyć się na słabsze wyniki. Można wiązać tę sytuację np. ze słabszą sprzedażą sprzętu telekomunikacyjnego. Tu dobra wiadomość jest jednak taka, że na jego sprzedaży spółka także wykazuje (rosnące) zyski – wskazuje specjalista.

Dla giełdowych inwestorów ważna będzie zawartość strategii przygotowywanej przez zarząd.

- Informacje zawarte w prezentacji zarządu dot. przeglądu aktywów interpretowałbym jako zapowiedź pozostawienia w grupie biznesu telekomunikacyjnego i sygnał, że segment OZE i nieruchomości mogą być wystawione na sprzedaż - sygnalizuje także Puchalski.

Infrastruktura szerokopasmowa w centrum uwagi

Wzrosła natomiast – o około 300 tys. – liczba usług, z których korzystają abonenci. Na koniec marca wyniosła ona 13,59 mln. Największy przyrost widać w usługach dostępu do internetu (o 13,3 proc. do ponad 2,4 mln). Ze sprawozdania spółki wynika, że może to być efekt sprzedaży internetu na łączach podmiotów trzecich. Z kilku usług grupy (multiplay) korzysta już ponad 3 mln abonentów, czyli 54 proc. wszystkich klientów Grupy.

Ostatnie dni przyniosły ciekawą informację nt. sieci komórkowej, z której korzysta operator Plusa należący do grupy. Podpisano term sheet z grupą Cellnex, która odkupiła maszty komórkowe Plusa oraz Playa. „Uzgodnione długoterminowe parametry współpracy będą wspierały rozwój zasięgu oraz jakości sieci 5G Plusa, a także poprawę efektywności kosztowej” – podaje grupa. Z naszych informacji wynika, że nadajniki, z których korzysta, będą mogły być wieszane na masztach pierwotnie należących do Play. To może przełożyć się na ograniczenie kosztów eksploatacji sieci.

Piotr Żak odnosząc się do wypracowanego porozumienia, podkreślił priorytetowość segmentu TMT.

Telewizja broni udziału w rynku. Wiatraki się rozpędzają

Ważnym wydarzeniem dla mediowej części grupy było przedłużenie do 2031 r. prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. Transmisje sportowe to treści, które przywiązują na dłużej abonentów do platform płatnej telewizji. W przypadku operatorów telewizji satelitarnej to szczególnie ważne, ponieważ ten sposób dosyłu sygnału wypierają inne rozwiązania: przede wszystkim telewizja dystrybuowana przez sieci szerokopasmowego internetu(IPTV). Grupa Cyfrowy Polsat na koniec marca świadczyła 4,49 mln usług płatnej telewizji, o ponad 3 proc. mniej niż rok wcześniej.

Ciekawe treści przyciągają uwagę widzów, a co za tym idzie reklamodawców. W I kwartale Telewizja Polsat zanotowała 21,9-proc. udział w widowni (spadek o 0,3 pkt. proc.). Janusz Pliszka, członek zarządu Telewizji Polsat zwraca uwagę, że kanały stacji miały w tym czasie silną konkurencję ze strony stacji emitujących zimowe Igrzyska Olimpijskie.

Przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły o 1,2 proc. do 324 mln zł, zapewniając jej udział w rynku reklamy TV na poziomie 28,5 proc. (spadek o 0,2 pkt. proc. przy wzroście rynku o 2 proc. do 1,13 mld zł).

O ile przychody segmentu mediowego urosły o 2,9 proc. do prawie 600 mln zł, o tyle wynik EBITDA nieznacznie spadł (o 3,9 proc. do 120 mln zł). Składa się na niego także grupa Interia, której statystyki odwiedzalności nieznacznie się pogorszyły.

W końcu też do poprawy wyników grupy przyczynił się segment energetyczny. Rozbudowa mocy produkcyjnych w wietrze sprawiła, że grupa wyprodukowała w tym czasie o 18 proc. energii więcej: 176 GWh z wiatru, 12 GWh ze słońca i 140 GWh z biomasy. Zysk EBITDA tego segmentu działalności wzrósł o 73 proc. do 99 mln zł.

– Dzięki uruchomieniu naszej największej farmy wiatrowej w Drzeżewie tylko produkcja energii z wiatru wzrosła o 67 proc. – podkreśla Bartłomiej Drywa, członek zarządu Cyfrowego Polsatu.