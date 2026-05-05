Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego akcje Creotechu Quantum dziś tanieją.

Ile pieniędzy potrzebuje spółka.

Na co zamierza przeznaczyć środki z emisji akcji.

Jak radzi sobie kurs od debiutu na GPW.

Notowania Creotecha Quantum rozpoczęły wtorkową sesję od spadków. Przed południem kurs technologicznej spółki traci ponad 6 proc., oscylując w okolicach 179 zł. Rynek dyskontuje informację o możliwym podwyższeniu kapitału.

Dlaczego Creotech Quantum chce zrobić emisję akcji

Creotech Quantum oszacował swoje potrzeby kapitałowe na 55-60 mln zł. Rozważa emisję akcji w ramach kapitału docelowego, zakładając pozyskanie finansowania do końca I półrocza 2026 r. Spółka zamierza także kontynuować finansowanie działalności badawczo-rozwojowej ze środków zewnętrznych, w tym w ramach programów krajowych i międzynarodowych, w szczególności projektów realizowanych na zlecenie Komisji Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej.

– Widzimy rosnące zapotrzebowanie na technologie komunikacji kwantowej, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa danych i infrastruktury krytycznej, i chcemy aktywnie budować swoją pozycję w tym segmencie rynku. Naszym celem jest rozwój skalowalnego modelu biznesowego opartego na własnym IP i kompetencjach budowanych w projektach międzynarodowych – powiedziała Anna Kamińska, prezes Creotech Quantum.

Około 50–65 proc. planowanych środków ma zostać przeznaczone na kontynuację działalności badawczo-rozwojowej oraz dalszą rozbudowę firmy. Spółka koncentruje się m.in. na opracowaniu nowej generacji systemów kwantowej dystrybucji klucza (QKD), rozwoju detektorów fotonów, odbiorników dla optycznych stacji naziemnych, a także na tworzeniu rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa kosmicznego i elektroniki dla procesorów kwantowych. Pozostała część środków ma zostać przeznaczona na rozwój działalności biznesowej oraz komercjalizację produktów.

Ile warte są akcje Creotech Quantum

Creotech Quantum zadebiutował na GPW 17 kwietnia 2026 r. To spółka wywodząca się z grupy Creotech Instruments. Kurs odniesienia na pierwszą sesję wynosił 123 zł. Początkowo mocno przeważał popyt. Na finiszu pierwszej sesji akcje wyceniono na 220 zł. Po kilku dniach kurs wyznaczył maksimum, przebijając poziom 280 zł. Potem jednak zaczęła dominować podaż. Na zamknięciu wczorajszej sesji – zanim na rynek trafiła informacja o planowanej emisji – kurs przekraczał poziom 190 zł. Teraz jest w okolicach 180 zł.

Creotech Quantum zajmuje się rozwojem i komercjalizacją technologii kwantowych. Cele spółki na najbliższe trzy lata zostały opisane w programie motywacyjnym. Zakłada że w tym okresie spółka ma rozpocząć pełnoskalową komercjalizację systemów kwantowej dystrybucji kluczy dla sieci naziemnych oraz detektorów fotonów, co ma skutkować osiągnięciem 100 mln zł przychodów w latach 2026-2028.