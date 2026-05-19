Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało w marcu Cloud Technologies.

Jak zachowuje się kurs.

Na ile analitycy wyceniają akcje.

Jaki będzie cały rok dla spółki.

Notowania Cloud Technologies podczas wtorkowej sesji idą mocno w górę. Po godz. 12 akcje zyskują 8 proc. i kosztują 68,8 zł. Do ceny docelowej oszacowanej przez DM BOŚ kursowi brakuje ponad 6 proc. Impulsem do wzrostów stała się publikacja wyników za marzec. Spółka zwiększyła sprzedaż danych do kluczowych klientów o 28 proc.

Jakie wyniki ma Cloud Technologies

Marzec był kolejnym tegorocznym miesiącem z wysoką, dwucyfrową dynamiką wzrostu. W lutym przychody wzrosły o 26 proc., a w styczniu o 29 proc. Pierwszy kwartał 2025 r. pod tym względem był zdecydowanie gorszy. W styczniu 2025 r. dynamika wynosiła 5 proc., w lutym 11 proc., a w marcu 10 proc. Z kolei rok wcześniej było to odpowiednio 14 proc. (styczeń 2024 r.), 17 proc. (luty 2024 r.) i 13 proc. (marzec 2024 r.).

– Pierwsze miesiące 2026 r. potwierdzają, że przejście na sprzedaż danych pod własnymi brandami było właściwą decyzją strategiczną i przynosi oczekiwane efekty. W pierwszym kwartale w każdym miesiącu notowaliśmy ponad 25-proc. dynamikę sprzedaży danych. Spodziewamy się utrzymania tego pozytywnego trendu również w kolejnych miesiącach – sygnalizuje Piotr Prajsnar, prezes Cloud Technologies. Dodaje również, że bardzo dobrze rozwija się data curation, czyli nowy produkt zapowiedziany w strategii, który zwiększa potencjał monetyzacji posiadanych przez spółkę danych i wpływa na raportowaną dynamikę sprzedaży. Wstępne dane za kwiecień pokazują, że przychody z data curation mogą stanowić do 15 proc. szacunkowych skonsolidowanych przychodów grupy za ten miesiąc, podczas gdy w marcu 2026 r. ich udział nie przekraczał 3 proc.

– To pokazuje, że nowy produkt zaczyna generować przychody o skali istotnej z punktu widzenia całej grupy kapitałowej i może stać się jednym z ważnych motorów wzrostu w kolejnych okresach – ocenia prezes.

Przyjęta w lutym 2026 r. strategia ma się przyczynić do wzrostu sprzedaży danych przez Cloud Technologies do poziomu 16 - 18 mln USD w 2026 r. oraz 18 - 24 mln USD w 2027 r. przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu. Strategia zakłada także kontynuację redystrybucji kapitału do akcjonariuszy poprzez politykę dywidendową (ok. 20 proc. oczyszczonego wyniku EBITDA za dany rok) oraz skup akcji własnych (250 tys. sztuk akcji własnych).

Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 1,1 zł na walor oraz kontynuację skupu akcji własnych. Będzie o tym decydować WZ zwołane na 8 czerwca. Akcjonariusze będą również głosować nad programem motywacyjnym dla menedżerów.

Jak analitycy oceniają wyniki Cloud Technologies

Opublikowane przez spółkę wyniki za marzec 2026 r. analitycy DM BOŚ oceniają pozytywnie. Podkreślają, że dane miesięczne wskazują na dalszy solidny wzrost przychodów (po uwzględnieniu osłabienia USD wobec PLN dynamika wyrażona w PLN za marzec to około 23 proc.). Zwracają też uwagę, że pozytywnie należy odebrać sukces nowego produktu, który samodzielnie może zapewnić wzrosty przychodów kwietniowych o około 18 proc. rok do roku, przy założeniu jego udziału na poziomie 15 proc. w kwietniu i „płaskiej” pozostałej sprzedaży.

„Sukces usługi Data Curation może oznaczać, że nasze prognozy dla spółki na pozostałą część roku są zbyt konserwatywne” – czytamy w raporcie.

Cloud Technologies to jeden z największych dostawców danych dla reklamy internetowej na świecie. Firma została założona w 2011 r. Ma siedzibę w Warszawie, a centrum operacyjne w Londynie, gdzie działa spółka zależna OnAudience.