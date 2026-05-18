Polska jako pierwsza w UE podpisała umowę (8 maja) z KE dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Umowa budzi duże emocje. Rząd informuje, że środki z programu zostaną przeznaczone na rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego i współpracujących z nim firm, a także na wzmacnianie polskich zdolności technologicznych. Na ten cel ma trafić 89 proc. pozyskanych funduszy.

Które spółki zarobią na SAFE

Na stronie rządowej, dedykowanej programowi SAFE, wskazano listę najważniejszych firm i miejsc, które zyskają poprzez inwestycje programu. Na mapie znalazło się kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski.

Wśród beneficjentów są m.in. PGZ, WB Electronics, Creotech Instruments, Cognor, Iceye Polska, Lubawa, Mesko, Rosomak, H. Cegielski, Nitro-Chem, Huta Stalowa Wola, ZM Bumar – Łabędy, Belma i Ponar.

Niektóre z wymienionych wyżej firm są notowane na giełdzie. Ich notowania podczas poniedziałkowej sesji idą w górę. Cognor drożeje o ponad 5 proc., a Creotech o 3 proc. Również akcje Lubawy rozpoczęły tydzień od wzrostów, przed południem zyskują prawie 2 proc.

Wśród beneficjentów SAFE są też spółki, które dopiero szykują się do wejścia na warszawski parkiet, takie jak WB Electronics oraz Ponar.

Na co trafią pieniądze z SAFE

Rząd informował, że po podpisaniu umowy zaliczka z SAFE w wysokości 6,5 mld euro (ok. 27,5 mld zł) ma trafić do Polski w ciągu kilku dni. Podkreślał, że pieniądze z SAFE oznaczają więcej zamówień dla przemysłu, silniejszą polską gospodarkę i nowe miejsca pracy. Zapewnił również, że mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy o SAFE znajdzie sposób, żeby z pieniędzy europejskich mogły skorzystać również polskie służby, w tym Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Policja.

Środki z SAFE będą przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym.

– Nie ma bardziej efektywnego źródła finansowania olbrzymiego wysiłku finansowego, jakim jest modernizacja polskiej armii niż program SAFE. Oszczędności dla finansów publicznych mogą sięgać 80 mld zł. Przemysł obronny będzie silnikiem wzrostu polskiej gospodarki w kolejnych dekadach – komentował minister finansów, Andrzej Domański.