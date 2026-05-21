Asseco dobrze zaczęło rok. Zysk netto mile zaskakuje

Notowania Asseco Poland podczas środowej sesji zyskiwały na wartości. Po godz. 9 kurs rósł o prawie 2 proc. do 194 zł. Grupa opublikowała szacunkowe wyniki za I kw. Ostateczne dane trafią na rynek 27 maja.

Asseco Poland szacuje skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. na 228 mln zł, w porównaniu do 136 mln zł w I kw. rok wcześniej. Średnia z prognoz analityków zakładała 184,8 mln zł zysku. To oznacza, że rzeszowska spółka przebiła oczekiwania o ponad 23 proc. Na pozostałych poziomach wyniki też są lepsze od prognoz, ale różnica nie jest już tak duża. Szacowana EBITDA wyniosła 695 mln zł w porównaniu do 570 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., jest o 3 proc. wyższa od oczekiwań. Zysk operacyjny wzrósł do 513 mln zł z 386 mln zł. Jest wyższy od konsensusu o 6 proc. Przychody ze sprzedaży wyniosły 4 399 mln zł w porównaniu do 4 044 mln zł w I kw. 2025 r. Są o niespełna 2 proc. niższe od średniej z prognoz.