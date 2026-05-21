Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego cyber_Folks i Shoper chcą się połączyć.

Jak będzie wyglądać fuzja.

Jak połączenie wpłynie na wycenę nowego podmiotu.

Jakie są dalsze plany grupy.

Notowania cyber_Folks rozpoczęły czwartkową sesję do wzrostów. Około godz. 10 akcje zyskują ponad 3 proc. do 185 zł. Natomiast kurs Shopera oscyluje w okolicach wczorajszego zamknięcia (około 40 zł). Ze spółek napłynęły ciekawe wieści dotyczące roszad kapitałowych.

- Słuchając głosu inwestorów podjęliśmy decyzję o połączeniu Shopera i cyber_Folks – mówi Jakub Dwernicki, prezes obu spółek.

Dlaczego cyber_Folks chce się połączyć z Shoper

Cyber_Folks jest wiodącym akcjonariuszem Shopera. O tym że fuzja podmiotów jest możliwa, analitycy mówili już jakiś czas temu.

Giełdowe spółki chcą połączyć siły żeby umocnić pozycję lidera technologii e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarząd podkreśla, że dodatkowo połączenie uprości strukturę grupy, zwiększy skalę działalności oraz poprawi atrakcyjność inwestycyjną spółki – zarówno z perspektywy obecnych akcjonariuszy, jak i międzynarodowych funduszy.

- Upraszczamy strukturę grupy, która – szczególnie z perspektywy inwestorów zagranicznych – była momentami zbyt skomplikowana. Powstanie większy podmiot o wyższej kapitalizacji, większym free floacie i istotnie wyższej płynności akcji, co powinno zwiększyć zainteresowanie globalnych funduszy technologicznych i inwestorów instytucjonalnych. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku i budujemy jeden silny podmiot skoncentrowany na e-commerce – podkreśla prezes Dwernicki.

Zgodnie z prezentowanymi założeniami, kapitalizacja połączonego podmiotu będzie zbliżona do około 1 mld USD, co - zdaniem zarządu - może istotnie zwiększyć atrakcyjność spółki dla zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz globalnych funduszy technologicznych.

Jak będzie wyglądać połączenie cyber_Folks i Shopera

Wraz z procesem integracji grupa planuje wdrożenie nowego długoterminowego programu motywacyjnego dla kluczowych menedżerów i zarządu.

Połączenie nastąpi przez przeniesienie na spółkę przejmującą (cyber_Folks) całego majątku spółki przejmowanej, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału tej pierwszej. Wyemitowane akcje zostaną wydane akcjonariuszom Shopera.

W ramach połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 64 303,30 zł poprzez emisję

3 215 165 akcji serii F o wartości nominalnej 0,02 zł, które zostaną objęte przez akcjonariuszy spółki przejmowanej w trybie oferty publicznej.

Wartość spółki przejmującej została ustalona poprzez przemnożenie średniej ceny akcji (179,54 zł) przez liczbę wszystkich istniejących akcji. Analogicznie w przypadku spółki przejmowanej (średnia cena akcji wyniosła 40,97 zł). Parytet wymiany ustalono na 0,2281:1, czyli za każdą akcję spółki przejmowanej przypada 0,2281 akcji spółki przejmującej.

Transakcja musi jeszcze dostać zielone światło podczas walnego zgromadzenia.

Obecnie kapitalizacja cyber_Folks wynosi 2,7 mld zł, a Shopera 1,1 mld zł.

– Łączymy dwa bardzo silne i komplementarne biznesy, które od lat rozwijają technologie wspierające handel internetowy. Wspólnie będziemy mogli szybciej rozwijać produkty, jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby merchantów i budować przewagi konkurencyjne na coraz bardziej wymagającym rynku e-commerce. Integracja kompetencji i technologii obu organizacji tworzy wartość znacznie większą niż suma pojedynczych spółek - ocenia Robert Stasik, współzałożyciel i wiceprezes cyber_Folks i Shopera.