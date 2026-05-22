AB, Action, Asbis, Asseco Poland, Atrem, Azoty, CD Projekt, Cyfrowy Polsat, Inter Cars, KGHM, LPP, mBank, Neuca, Orlen, Unibep, Unimot i VRG – to faworyci DM BOŚ, wymienieni w najnowszym, cyklicznym raporcie analitycznym. Zdaniem ekspertów są to spółki, które w nadchodzącym miesiącu [[ ]] mogą zachowywać się lepiej od rynku.

Jakie zmiany wprowadzili analitycy DM BOŚ?

W raporcie widać roszady względem poprzedniej edycji. Na listę długich pozycji analitycy wpisali Orlen i CD Projekt, natomiast wycofali z niej PGE, Eneę i Creepy Jar. Do krótkich pozycji nie dołączono żadnej pozycji, natomiast usunięto z niej 11 bit studios.

Obecnie w gronie spółek, które mogą radzić sobie w najbliższym miesiącu gorzej niż rynek są trzy spółki. To Alior Bank, Arctic Paper oraz JSW. Za akcję Alior Banku obecnie na GPW trzeba zapłacić około 123 zł. To poziom zbliżony do wyceny DM BOŚ w horyzoncie 12-miesięcznym. Z kolei walory Artic Paper analitycy wyceniają na niespełna 8 zł (kurs wynosi obecnie 5,9 zł), a dla JSW długoterminowa rekomendacja brzmi „sprzedaj”, a cena docelowa jest oszacowana na poziomie 10 zł.. To znacząco mniej niż wynosi aktualny kurs. Dziś za akcję węglowej spółki na GPW trzeba zapłacić 26 zł.

W zeszłym miesiącu portfel DM BOŚ przyniósł wyższy o 3,8 pkt. proc. wynik w porównaniu ze stopą zwrotu z indeksu WIG – w kategoriach bezwzględnych wartość portfela wzrosła o 4,6 proc. wobec wzrostu WIG o 0,7 proc. Z kolei od początku roku portfel przyniósł bezwzględną dodatnią stopę zwrotu w wysokości 24,2 proc. wobec 12,9 -proc. wzrostu WIG, co oznacza wynik lepszy o 11,3 pkt. proc.

Jak zmieniły się rekomendacje DM BOŚ

W najnowszym raporcie cyklicznym opisano też zmiany rekomendacji – obniżono krótkoterminową rekomendację relatywną dla spółki Creepy Jar do „neutralnie” (poprzednio „przeważaj”).

„Nie dostrzegamy żadnych krótkoterminowych bodźców, które mogłyby pozytywnie oddziaływać na kurs akcji spółki” – uzasadniają eksperci.

Aktualnie walory Creepy Jar są na rynku wyceniane na 524 zł. W zeszłym roku kurs poruszał się w przedziale 300-450 zł.. Na początku 2026 r. poszedł mocno w górę (udana premiera gry „StarRupture”), przekraczając poziom 700 zł.. Od tego czasu dominuje podaż.

Raport DM BOŚ jest datowany na 13 maja 2026 r. Jego pierwsza dystrybucja nastąpiła 13 maja o godzinie 18:20.