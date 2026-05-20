Notowania Asseco podczas środowej sesji zyskują na wartości. Po godz. 9 kurs rośnie o prawie 2 proc. do 194 zł. Rzeszowska grupa opublikowała szacunkowe wyniki za I kwartał 2026 r. Ostateczne dane trafią na rynek 27 maja.

Jakie wyniki miało Asseco w I kwartale 2026 r?

Asseco Poland szacuje skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2026 roku na 228 mln zł, w porównaniu do 136 mln zł w I kwartale rok wcześniej. Średnia z prognoz analityków zakładała 184,8 mln zł zysku. To oznacza, że rzeszowska spółka przebiła oczekiwania o ponad 23 proc.

Na pozostałych poziomach wyniki też są lepsze od prognoz, ale różnica nie jest już tak duża. Szacowana EBITDA wyniosła 695 mln zł w porównaniu do 570 mln zł w analogicznym okresie 2025 r., jest o 3 proc. wyższa od oczekiwań analityków. Z kolei zysk operacyjny wzrósł do 513 mln zł z 386 mln zł. Jest wyższy od konsensusu o 6 proc.

Natomiast szacowane przychody ze sprzedaży wyniosły 4 399 mln zł w porównaniu do 4 044 mln zł w I kwartale 2025 r. Są o niespełna 2 proc. niższe od średniej z prognoz analityków.

Jakie są plany Asseco?

Asseco Poland to największa polska spółka IT. W 2025 r. wypracowała 16,8 mld zł przychodów, z czego 12,6 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów. Zysk operacyjny był o 11 proc. wyższy niż w 2024 roku i ukształtował się na poziomie 1,6 mld zł. Rekordowy w historii zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o 119 proc., wyniósł 1,1 mld zł.

Od czasu debiutu na GPW Asseco wypłaciło akcjonariuszom łącznie ponad 3,8 mld zł dywidendy. W tym roku zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 1 051 mln zł, co oznacza 13,05 zł na walor. To zdecydowany rekord, biorąc pod uwagę wypłaty w poprzednich latach. I tak z zysku za 2020 r. było to 3,11 zł na akcję (258 mln zł), za 2021 r. 3,36 zł (279 mln zł), za 2022 r. 3,5 zł (291 mln zł), za 2023 r. 3,66 zł (250 mln zł), a za 2024 r. 3,94 zł (269 mln zł).

Tegoroczna dywidenda została już uchwalona przez walne zgromadzenie. Zostanie wypłacona w piątek 22 maja.