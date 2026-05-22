Dom Maklerski BOŚ przesłał w piątek rano do mediów raporty o spółkach: Answear.com, LPP, Modivo i VRG wydane 14 maja. Sylwia Jaśkiewicz, autorka analiz, zmieniła większość wycen akcji firm z tego sektora.

Reklama Reklama

Wycena akcji VRG przed wynikami lekko w górę

Podtrzymujemy nasze rekomendacje dla VRG: długoterminową fundamentalną „Kupuj” oraz krótkoterminową relatywną do rynku „przeważaj” – napisała analityczka DM BOŚ, Sylwia Jaśkiewicz w raporcie z 14 maja. O ile zalecenia dla właściciela marek odzieżowych Vistula, Wólczanka, Bytom, Deni Cler i W.Kruk oraz Lilou nie zmieniły się, o tyle wycena walorów już tak. Specjalistka podniosła – o 8 proc. – ustaloną wcześniej wartość godziwą waloru z 6,01 do 6,5 zł.

Raport trafił do mediów w piątek po rozpoczęciu sesji. Raport sporządzono 14 maja. W dniu jego odtajnienia na zamknięciu sesji akcja VRG kosztowała 5,54 zł, o 0,73 proc. więcej niż w czwartek.

W raporcie Jaśkiewicz przewidywała, jakie mogą być wyniki grupy VRG za I kwartał br. „Oczekujemy bardzo mocnego wyniku operacyjnego w I kw. br., na poziomie 15 mln zł wobec 4 mln zł rok wcześniej, dzięki dalszej poprawie w segmencie odzieżowym, w tym wyższym średnim cenom sprzedaży i lepszej rentowności, szczególnie w markach Bytom, Wólczanka i Vistula Woman, oraz mocniejszym wynikom W.Kruk, wspieranym ekspansją powierzchni sprzedaży” – pisała. Zdaniem specjalistki, kwiecień powinien potwierdzić pozytywną dynamikę.

Grupa VRG opublikowała sprawozdanie w czwartek 21 maja. Wykazała ostatecznie 14,1 mln zł zysku operacyjnego w tym okresie. Inne pozycje wyników w raporcie były wyższe od prognoz biur maklerskich, które się nimi z nami podzieliły.

Waluacje walorów Modivo i Answear.com obniżone

Również 14 maja specjalistka DM BOŚ wydała raport nt. Modivo. Było to zatem zanim polkowicka grupa zawiadomiła o przesunięciu publikacji sprawozdania za miniony rok oraz o utworzeniu odpisów w poczet ubiegłorocznych rezultatów, a także wstrzymała plan rozwoju sieci Worldbox w 2026 r. Jaśkiewicz podtrzymała wtedy rekomendację długoterminową fundamentalną „trzymaj” i krótkoterminową relatywną do rynku „neutralnie”. Obniżyła natomiast 12-miesięczną wartość godziwą do 136,9 zł.

„Nasza 12-miesięczna wartość godziwa implikuje istotny potencjał wzrostu, sugerując, że Modivo może stanowić atrakcyjną okazję inwestycyjną dla inwestorów akceptujących podwyższone ryzyko, ale inwestorzy mniej skłonni do ryzyka mogą uznać wyniki za I kw. 2026 r. za słabe. Innym źródłem niepewności może być raport za 2025 rok, w którym mogą się pojawić dodatkowe kwestie nieuwzględnione jeszcze w bieżących danych” – przewidywała Jaśkiewicz.

W dół poszła także 12-miesięczna cena docelowa akcji Answear.com: z 33 zł do 24,1 zł (spadek o 27 proc.). DM BOŚ podtrzymał natomiast rekomendacje dla krakowskiej spółki e-commerce: długoterminową fundamentalną „trzymaj” i krótkoterminową relatywną do rynku „niedoważaj”.

W piątek na zamknięciu sesji akcje Modivo i Answear.com kosztują odpowiednio: 81,8 zł (po wzroście o 6,15 proc. tego dnia) oraz 17,94 zł (po wzroście o niecały 1 proc. na piątkowej sesji).

LPP bez zmian

W wypadku Grupy LPP, odnosząc się do wstępnych danych za I kwartał zakończony 30 kwietnia Jaśkiewicz utrzymała rekomendacje: długoterminową fundamentalną „Kupuj” i krótkoterminową relatywną „przeważaj”, a także 12-miesięczną wycenę wynoszącą 25,879 tys. zł.

W opracowaniu analityczka nie wykluczyła, że LPP obniży całoroczną prognozę przychodów i podniesie oczekiwania dla marży brutto na sprzedaży. Taką możliwość potwierdził publicznie w czwartek Marcin Bójko, wiceprezes LPP odpowiedzialny za finanse. Pisaliśmy o tym tutaj.

W piątek walor LPP kosztował w Warszawie 21,38 tys. zł. W ciągu dnia kurs urósł o 2,69 proc.