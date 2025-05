KE policzy, czy pozwolić na fuzje dużym firmom

Największe grupy telekomunikacyjne w UE zabiegają o odgórne przyzwolenie na taką konsolidację od dawna, ale jak dotąd – bez sukcesów. Wynika to z definicji rynków, na których działają, oraz przekonania urzędów antymonopolowych, że zmniejszenie liczby dostawców usług prowadzi do ograniczenia konkurencji, a to do wzrostu cen.

Teresa Ribera, wiceprzewodnicząca KE ds. czystej, sprawiedliwej i konkurencyjnej transformacji, komentując start konsultacji, zapowiedziała, że nowe ramy mają uwzględnić postęp. – Dzięki temu uwzględnimy przełomowe zmiany w naszych społeczeństwach i gospodarkach, jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat, takie jak cyfryzacja. Ponadto zadbamy o to, by nadać odpowiednie znaczenie konkurencji w zakresie innowacji, odporności i intensywności inwestycji w świetle pilnych potrzeb europejskiej gospodarki – zapowiedziała Ribera.

Zbyt kosztowne fuzje

Do tej pory uzyskanie zgody na fuzję telekomów w danym kraju „kosztowało”: operatorzy, aby zaspokoić oczekiwania regulatorów i nie przekroczyć limitu udziału w rynku po konsolidacji, musieli zrezygnować z części aktywów (zwykle częstotliwości radiowych i użytkowników) na rzecz konkurencji.

To ograniczało korzyści płynące z konsolidacji kapitałowej. W Polsce telekomy przymierzały się do niej do czasu, aż operator sieci Play urósł tak, że jego przejęcie wiązałoby się z koniecznością podziału biznesu.

Operatorzy poszli inną drogą: fuzji sieci przewodowych i bezprzewodowych, partnerstw i współpracy infrastrukturalnej, które również dają właścicielom korzyści, choć nie tak istotne jak fuzja.

Przejawem współpracy infrastrukturalnej sieci komórkowych jest spółka Networks! zarządzająca masztami Orange Polska i T-Mobile Polska, umowa operatorów o współdzieleniu aktywnej części sieci (RAN), a szerzej powstanie spółki BuyIn odpowiadającej za zakupy infrastruktury Orange i DT, właściciela T-Mobile.