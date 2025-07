Ile zarobił Santander BP w II kw. 2025 r.

Jednocześnie prezes Santander Bank Polska podkreślił, że sam proces zmiany głównego akcjonariusza nie ma wpływu na bieżące działania biznesowe, a założona strategia jest kontynuowana. Zaś wyniki finansowe banku za miniony kwartał okazały się zaskakująco dobre.

Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2025 r. wyniósł ok. 1,02 mld zł i był wyraźnie większy wobec ok. 940 mln zł oczekiwanych przez analityków w ankiecie „Parkietu”. W porównaniu z I kwartałem br. zysk był co prawda o ponad 40 proc. niższy, ale za to o 28 proc. wyższy niż w II kw. 2024 r. Wynik odsetkowy wyniósł ok. 3,2 mld zł, mniej więcej tyle, ile oczekiwania rynkowe oraz wynik w I kw.

Wyższy od oczekiwań zysk może być efektem nieco niższych (niż można się było spodziewać) kosztów operacyjnych oraz nieco niższych rezerw na ryzyko kredytowe. Za to duży spadek zysku kwartał do kwartału to przede wszystkim efekt sporych odpisów na ryzyko prawne kredytów CHF – w II kw. w rachunku zysków i strat 740 mln rezerw frankowych wobec 80 mln zł w I kw. br.

Ile pozwów i ugód frankowych

Bank podaje w raporcie, że na koniec II kwartału br. występował jako pozwany w 14,4 tys. postępowaniach, a udział kredytów spłaconych w całkowitej liczbie spraw spornych wynosi 18 proc. Na koniec 2024 r. liczba toczących się spraw frankowych wynosiła 14,57 tys. (a udział kredytów spłaconych wynosił 14 proc.). Obecnie Santander BP zakłada, że dla ok. 41 proc. kredytów (aktywnych oraz spłaconych) już został lub będzie złożony pozew. W grudniu 2024 r. modele ryzyka wskazywały, że 36 proc. frankowiczów wejdzie na drogę sądową.

Jeśli chodzi o ugody frankowe, w sprawozdaniu czytamy, że do czerwca br. zawarto ich 10,45 tys., zarówno na etapie przedsądowym jak i po wystąpieniu sprawy spornej.