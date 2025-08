Dla Erste przejęcie banku w Polsce będzie jak włączenie dopalacza

Czytaj więcej Banki Santander BP rósł szybciej niż rynek. Co dalej? Przez 14 lat pod zarządem Hiszpanów Santander BP wyraźnie umocnił swoją pozycję. Znacząc zbliżył się do głównego konkurenta - Pekao, pokonując go w niektórych obszarach. Dobra passa może trwać?

Bez zmian w zarządzie

Peter Bosek komplementował w piątek na konferencji w Wiedniu zarówno wielkość przejmowanego SBP (6 mln klientów, o jedną trzecią więcej niż ma Erste w Austrii czy w Czechach, a także 67 mld euro aktywów, niemal jedna szósta tego, co ma dziś cała grupa Erste), jak i poziom jego załogi i menedżmentu. Pytany przez nas o ewentualne zmiany w zarządzie SBP po sfinalizowaniu przejęcia szef Erste zadeklarował, że nie zamierza tego robić, bo zarząd działa bardzo dobrze.

Erste deklaruje też – to dobra wiadomość dla akcjonariuszy mniejszościowych SBP – utrzymanie dotychczasowej polityki dywidendowej przejmowanego banku. Jednak w samej Austrii Erste dość mocno zacisnęło pas, by go kupić. Zawiesiło skup akcji i wypłaci w tym roku mniejszą dywidendę, by móc sfinansować transakcję bez przeprowadzania emisji akcji. W każdym razie po pierwszym półroczu 2025 r. wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) grupy wyniósł 17,4 proc.

Erste rośnie w Europie

W pierwszym półroczu Erste Group osiągnęła wzrost dochodu odsetkowego netto o 2,7 proc. rok do roku, do 3,79 mln euro, dzięki wzrostowi akcji kredytowej, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej, o 2,7 proc. od początku roku do 224 mld euro. Depozyty rosły jeszcze szybciej, o 2,8 proc. (do 248,5 mld euro), głównie dzięki Czechom, Węgrom i Austriakom. Dochody z opłat i prowizji netto poszły w górę o 8,3 proc., dzięki wzrostowi na wszystkich rynkach.