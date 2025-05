Notowania spółki Scanway podczas czwartkowej sesji zyskują na wartości. Około godz. 12 kurs idzie w górę o 4 proc. do prawie 70 zł. To implikuje 97 mln zł kapitalizacji. Spółka z nawiązką spełnia warunek minimalnej kapitalizacji (12 mln euro) konieczny do przeniesienia notowań z NewConnect na rynek główny. Zarząd podtrzymuje plan przeprowadzki.

- Regularnie zajmujemy czołowe pozycje w zakresie wartości obrotów giełdowych, a w kwietniu odpowiadaliśmy za ponad 6 proc. całkowitych obrotów na rynku NewConnect, notując trzecią pozycję spośród 360 spółek. Przejście na rynek regulowany GPW umożliwi jeszcze szerszemu gronu inwestorów, w tym instytucjonalnym, ekspozycję na przyszłościowy i dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor kosmiczny - podkreśla prezes Scanwaya, Jędrzej Kowalewski.

Jakie wyniki ma Scanway

W I kwartale spółka miała przychody wynoszące 3,2 mln zł, wyższe o 97 proc. w ujęciu rok do roku. Główny wpływ na to miało dostarczenie do klientów dwóch instrumentów optycznych i bieżąca kontraktacja zleceń.

Scayway informuje, że zdarzeniem o istotnym wpływie na przyszłe wyniki jest uwzględnienie go pośród ośmiu rekomendowanych podwykonawców w projekcie Camila (jest realizowany za pośrednictwem Europejskiej Agencji Kosmicznej, liderem konsorcjum jest Creotech). Wartość zawartej 10 kwietnia 2025 r. umowy wynosi 51,9 mln euro, a dla ośmiu podwykonawców, w tym Scanwaya, przypada kwota 26,3 mln euro.