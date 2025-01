- Naszą obecność na NewConnect traktujemy jako ważny etap przed przejściem na rynek główny. Dlatego cieszę się, że będąc jedyną spółką kosmiczną na małym parkiecie, udało nam się od razu w pierwszym roku stać istotną częścią tego liczącego sobie 359 spółek rynku. Jesteśmy dobrze przygotowani na główny parkiet GPW – podsumowuje Jędrzej Kowalewski, prezes Scanwaya.

Scanway liczy na możliwość debiutu na głównym parkiecie GPW w drugiej połowie roku. Na ten moment zarząd firmy nie planuje emisji akcji. - Już przy debiucie na NewConnect w październiku 2023 r. podkreślaliśmy, że zamierzamy zadebiutować na GPW w perspektywie dwóch lat od tego wydarzenia i chcemy ten cel zrealizować. Do końca pierwszego półrocza zamierzamy złożyć prospekt do KNF i spodziewamy się możliwości przeniesienia notowań spółki na Główny Rynek GPW w okresie jesiennym. Na dziś nie planujemy emisji akcji – informuje Kowalewski.



Wyjaśnia, że dzięki zdobytym w 2024 roku kontraktom i zamówieniom, Scanway jest podmiotem samofinansującym się. - Wariant emisji uwzględniamy jedynie w przypadku pojawienia się inwestora branżowego lub kontraktów, które mogą znacząco przeskalować działalność spółki – precyzuje.

Scanway opracowuje m.in. kompletne produkty optoelektroniczne do obserwacji Ziemi z orbity.Rozwiązania optyczne Scanway znalazły się w najważniejszych europejskich i polskich misjach kosmicznych 2024 roku. Jako jedyna polska firma umieściła swój sprzęt w inauguracyjnym locie największej europejskiej rakiety nośnej – Ariane 6. Spółka dostarczała również kluczowy komponent w postaci największego w historii Polski teleskopu o wadze ok. 10 kg do EagleEye – największego satelity, jakiego Polska wysłała dotąd w przestrzeń kosmiczną.

Scanway zadebiutował na NewConnect jesienią 2023 r. Debiut poprzedziła oferta publiczna, z której spółka pozyskała 9 mln zł, sprzedając papiery po 45 zł. Podczas wtorkowej sesji akcje spółki wyceniane były po ok. 44,55 zł. Kapitalizacja giełdowa spółki wynosi aktualnie nieco ponad 63 mln zł.