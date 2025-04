Creotech i Scanway. Czyli kosmiczne spółki w przełomowym momencie

Beneficjentem tego trendu jest też giełdowe Vigo, którego notowania kilka dni temu szybowały na wieść o umowie z PCO dotyczącej dostaw matryc podczerwieni do kamer termowizyjnych dla armii. Szacunkowa minimalna wartość umowy sięga 192 mln zł. Umowa obowiązuje do końca 2031 r., a do końca 2025 r. Vigo ma dostarczyć partie testowe. Produkcja seryjna ruszy w 2026 r. Wycena Vigo na GPW przekracza 0,4 mld zł. Kurs wynosi ok. 470 zł. Maksimum notował na początku 2022 r., przekraczając 800 zł.