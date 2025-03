Pięć innowacyjnych firm w przełomowym momencie

…oraz kosmos

Na GPW są też notowane dwie firmy reprezentujące przemysł kosmiczny: Creotech oraz Scanway.

– Próg rentowności przekroczymy już z pierwszą płatnością wynikającą z realizacji flagowego kontraktu – zapowiadał w niedawnej rozmowie z „Parkietem” prezes Creotechu Grzegorz Brona. Chodzi o Mikroglob. To przełomowy kontrakt w historii spółki i polskiego sektora kosmicznego. Jego wartość przekracza 450 mln zł netto, czyli jest dziesięć razy wyższa niż całkowite przychody spółki w 2023 r. W zeszłym miesiącu Creotech pozyskał 76 mln zł z emisji akcji na dalszy rozwój.

– Celem na najbliższe lata jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w UE w projektach obronnych i komercyjnych. Chcemy także mocno rozwinąć dział kwantowy, który docelowo ma stać się równorzędnym filarem naszej działalności, obok kosmicznego – informuje prezes.

Mocno rozpędza się też Scanway. W ubiegłym roku odpowiadał za kluczowe komponenty w najważniejszych misjach na szczeblu krajowym i europejskim.

– Dostarczyliśmy największy w historii polskiego sektora kosmicznego teleskop do satelity EagleEye, a także system kamer do inauguracyjnego lotu najnowszej europejskiej rakiety nośnej – Ariane 6. Udział w wielu misjach kosmicznych i skuteczne działania zespołu sprzedaży przełożyły się na liczne zamówienia, czego efektem jest ponadpięciokrotny wzrost portfela – do 16,5 mln zł (na 12.11.2024 r.) – mówi Jędrzej Kowalewski, szef spółki. Podtrzymuje strategiczne kierunki rozwoju Scanwaya.

– Obejmują projekty konstelacyjne i budowę coraz większych instrumentów optycznych, eksplorację Księżyca, zwiększenie zaangażowania w segment obronny, a także partycypację w dużych programach publicznych – wymienia prezes. Jeśli chodzi o eksplorację Księżyca, polska firma pozyskała kluczowe zamówienie od Intuitive Machines, dużej amerykańskiej spółki notowanej na NASDAQ.