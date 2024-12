2025 r. zdominują boty, kwanty i... hakerzy

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji, z którym mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich dwóch lat, nie zamierza zwalniać – rok 2025 przyniesie, bez wątpienia, dalszy technologiczny skok. Analitycy prognozują, że w przyszłym roku czeka nas jednak również postęp w zakresie technologii kwantowych oraz robotyki. Te rewolucyjne zmiany postawią jednak masę wyzwań, w tym tych związanych z rynkiem pracy i cyberbezpieczeństwem.

Piotr Matysik, wiceprezes Hubexo, przekonuje, że sztuczna inteligencja pozostaje na czele technologicznych trendów z potencjałem do fundamentalnego przekształcenia biznesu. I wskazuje na najnowsze badania Marketplanet, z których wynika, że AI znacząco ułatwi codzienną pracę. Tak przynajmniej sądzi niemal dwóch na trzech ankietowanych.

Piotr Herstowski, menedżer w KODA.AI, przywołuje natomiast raport Gartnera, z którego wynika, że kluczowym trendem w przyszłym roku będzie rozwój tzw. agentów AI. Jak wyjaśnia, chodzi o technologię umożliwiającą autonomiczne podejmowanie decyzji przez protokoły AI. – To może doprowadzić do rewolucji na wielu rynkach – podkreśla.

Opinia:

Technologie kwantowe usprawnią sektor energetyki

Mariusz Jurak wiceprezes zarządu Sygnity SA

Sztuczna inteligencja z impetem wkroczyła do świata biznesu. W 2025 r. będziemy obserwować wzrost liczby projektów z wykorzystaniem AI zarówno w sektorze finansowym, jak też w mediach i przemyśle. Sektor zbrojeniowy również stoi przed wyzwaniem wykorzystania tej technologii. Pomimo wielu wątpliwości natury prawnej, jak i tej związanej z ewentualnym wpływem AI na rynek pracy technologia ta jest w stanie zwiększyć efektywność organizacji. Automatyzacja oraz optymalizacja procesów to kluczowe obszary. Wzrost efektywności przedsiębiorstw to ogromne korzyści dla gospodarki. Taki efekt przyniosą też komputery kwantowe – w perspektywie dziesięciu lat staną się powszechnie dostępne dla biznesu, co wpłynie na dynamiczny rozwój w każdej dziedzinie. Technologie kwantowe usprawnią sektor energetyki w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji, wpłyną na jakość i dostępność danych gromadzonych w rozproszonej sieci serwerów.

W ostatnich latach obserwowaliśmy dynamiczne zmiany związane z bezpieczeństwem i sposobem zarządzania danymi. Postępujący rozwój technologii chmurowych zapewni jeszcze większą łatwość wdrożenia i wykorzystania, a także wpłynie na lepszą skalowalność usług przy zachowaniu wysokiego poziomu ich dostępności oraz bezpieczeństwa.