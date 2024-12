Czy Musk chce zdobyć tajne technologie?

Mace, absolwentka uczelni wojskowej, prowadziła w listopadzie przesłuchania w Izbie Reprezentantów dotyczące rządowych programów badań nad UAP (niezidentyfikowanych fenomenów powietrznych). Podczas tych przesłuchań opinia publiczna dowiedziała się o istnieniu programu „Immaculate Constalation”, w ramach którego od wielu lat zbierane są nagrania incydentów powietrznych z udziałem UAP. Opisano część z tych nagrań, a kongreswoman Mace opowiedziała się za ujawnieniem ich całości.

Na pytania kongresmenów odpowiadał wówczas m.in. Luis Elizondo, były kierownik wojskowego Zaawansowanego Programu Identyfikowania Zagrożeń Powietrzno-Kosmicznych (AATIP). Był on dosyć ostrożny w swoich wypowiedziach, zastrzegając, że na temat wielu kwestii będzie mógł zeznawać jedynie na zamkniętym posiedzeniu przesłuchującej go komisji. Wyraźnie jednak stwierdził, że USA oraz inne rządy próbują pozyskiwać technologie związane z UFO. – UAP są rzeczywiste. Zaawansowane technologie, które nie pochodzą od naszego rządu ani żadnego innego państwa, monitorują strategiczne instalacje wojskowe na całym świecie. USA oraz niektórzy nasi przeciwnicy posiadają technologie związane z UAP. Wierzę, że jesteśmy w trakcie tajnego, wieloletniego wyścigu zbrojeń, finansowanego z niewłaściwie alokowanych środków podatników i ukrytego przed wybranymi przedstawicielami oraz organami nadzoru – zeznał pod przysięgą Elizondo.

W 2023 r. w Kongresie zeznawał na ten temat David Grusch, weteran sił powietrznych będący w latach 2019–2021 reprezentantem NRO (agencji odpowiedzialnej za wywiad satelitarny) w grupie zadaniowej ds. UAP. Stwierdził on otwarcie, że USA dysponują przechwyconymi pojazdami obcych istot, ich wrakami oraz zwłokami kosmitów. Program pozyskiwania tych materiałów jest realizowany od kilku dekad. Część z tajnych funduszów przeznaczonych na ten cel miała zostać jednak zdefraudowana.

Pogłoski i poszlaki dotyczące istnienia tego typu programów pojawiały się już od dekad. Na przykład w 1997 r. 82-letni płk Philip J. Corso opublikował książkę „The Day after Roswell”, w której opisywał, jak na początku lat 60. zajmował się w Pentagonie kwestią badania szczątków UFO rozbitego w Nowym Meksyku w lipcu 1947 r. – Mamy już środki, by podróżować wśród gwiazd, ale te technologie są zamknięte w czarnych projektach i potrzeba by siły wyższej, by je wydostać z korzyścią dla ludzkości. Wszystko, co możecie sobie wyobrazić, już wiemy jak robić – mówił natomiast w 1993 r. Ben Rich, w latach 1954–1991 dyrektor Skunk Works (zakładów koncernu Lockheed Martin zajmujących się awangardowymi projektami). – Siły powietrzne USA dysponują obecnie technologią pozwalającą przewieźć człowieka w jakikolwiek punkt na Ziemi w mniej niż godzinę– stwierdził w 2019 r. gen. Steven L. Kwast, były dowódca 47. Grupy Operacyjnej w bazie lotniczej Laughlin.

W 2001 r. brytyjski haker Garry McKinnon włamał się do komputerów Pentagonu i NASA. Przez kolejne 11 lat próbował bronić się przed ekstradycją do USA. Twierdził, że wśród plików, które odkrył po włamaniu, była lista „oficerów stacjonujących poza Ziemią” oraz plik Excella z danymi dotyczącymi „transferów między flotami”. Chodziło o transfery między US Navy a flotą kosmiczną. Rzekomo zdobył też zdjęcie dużego, cygarokształtnego obiektu na orbicie okołoziemskiej mającego być tajną stacją kosmiczną. Czy to tylko konfabulacje, czy też w tych twierdzeniach jest ziarno prawdy?