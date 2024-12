Szokujące Prognozy Saxo Banku na 2025 rok

Boom na samochody elektryczne powoduje koniec OPEC-u

W 2025 roku pojawiają się wyraźne sygnały dotyczące przyszłego popytu na ropę związane ze wzrostem produkcji i adopcji pojazdów elektrycznych. Biorąc pod uwagę, że z dwóch trzecich ropy naftowej powstaje benzyna lub olej napędowy do samochodów osobowych i ciężarowych, OPEC traci na znaczeniu, a limity w produkcji na poziomie wielu milionów baryłek dziennie stają się nieadekwatne. „W sytuacji gdy niektórzy członkowie omijają limity produkcyjne, by uzyskać jak największy dochód oraz gdy popyt eksportowy spada, większość członków szybko zdaje sobie sprawę, że gra się skończyła. W wyniku kłótni i wewnętrznych walk kluczowi członkowie odchodzą. To sprawia, że OPEC przechodzi do historii. Byli członkowie maksymalizują produkcję, by zapewnić sobie udział w rynku, co powoduje duży spadek cen ropy”.

Skutki dla rynków: spadek cen ropy naftowej, boom na linie lotnicze, producentów chemikaliów, farb i opon, firmy spedycyjne i logistyczne. Rynek jednak szybko odnajduje równowagę, a ceny ropy stabilizują się, ponieważ dostawcy mający wyższe koszty, zwłaszcza w Ameryce Północnej, zamykają drogą produkcję ropy łupkowej. Japońscy producenci samochodów desperacko gonią innych graczy na rynku pojazdów elektrycznych.

USA nakładają podatki na centra danych AI, gdy ceny energii szaleją

W 2025 roku w USA ceny energii elektrycznej w niektórych gęsto zaludnionych rejonach idą mocno w górę, ponieważ największe firmy technologiczne walczą o zabezpieczenie dostaw prądu dla swoich cennych centrów danych związanych ze sztuczną inteligencją. „Budzi to powszechne oburzenie ze względu na gwałtowny wzrost rachunków za media w gospodarstwach domowych. Problem pogarszają ogromne skoki cen energii zużywanej w domach w okresach szczytowego obciążenia wieczorami. W odpowiedzi, wielu lokalnych przedstawicieli władz zaczyna chronić swoich wyborców, poprzez nałożenie wysokich podatków, a nawet grzywien na największe centra danych, by subwencjonować niższe ceny energii dla gospodarstw domowych.”

Może prowadzić to do ogromnego boomu na inwestycje amerykańskie w infrastrukturę energetyczną. Firmy typu Fluor zyskują na sile po podpisaniu nowych ogromnych kontraktów. Przyśpieszenie produkcji Megapacku przez Teslę przyciąga coraz większą uwagę. Długoterminowe ceny gazu ziemnego w USA ulegają podwojeniu, co znacząco przyczynia się do przewidywanej wyższej inflacji w przyszłości.

Klęska żywiołowa po raz pierwszy doprowadza do bankructwa dużą firmę ubezpieczeniową

W 2025 roku katastrofalne w skutkach opady deszczu i burze w USA zaskakują branżę ubezpieczeniową. Powodują zniszczenia na kwotę wielokrotnie większą niż w przypadku huraganu Katrina w 2005 roku, kiedy roszczenia opiewały na 40 miliardów USD. Jeden z największych ubezpieczycieli w USA znacząco nie doszacował ryzyka ubezpieczeniowego wynikającego ze zmiany klimatu, oferując zaniżone ceny polis w regionie dotkniętym katastrofą. Niewystarczające rezerwy do pokrycia roszczeń i nieadekwatne ubezpieczenie reasekuracyjne w celu złagodzenia kosztów ekstremalnych zjawisk pogodowych powodują panikę w całej branży. Kryzys się pogłębia, prowadząc do dyskusji na poziomie rządowym, czy ratować upadającą firmę i inne osłabione przedsiębiorstwa w branży, by zapobiec szerokiemu rozprzestrzenianiu się ryzyka. Akcje Berkshire Hathaway jednak rosną, ponieważ firma Warrena Buffetta ma wystarczający kapitał, by przetrwać panikę. Spółka zyskuje udział w rynku.

Funt brytyjski niweluje wynikające z brexitu spadki w stosunku do euro

W 2025 roku funt brytyjski wzrasta do 1,27 w stosunku do euro, czyli do poziomu sprzed referendum w sprawie brexitu. „Prognoza dla Wielkiej Brytanii jest optymistyczna jak nigdy dotąd w erze postbrexitowej. Jest pozytywna zwłaszcza w porównaniu z resztą Europy lub przynajmniej głównymi krajami strefy euro – Francją i Niemcami. Nadchodzą zmiany w polityce fiskalnej Wielkiej Brytanii, po tym jak nowy rząd Partii Pracy ogłosił priorytety budżetowe na 2025 rok. Unika w nich najbardziej szkodliwych dla wzrostu gospodarczego podwyżek podatków dochodowych przy jednoczesnym ograniczeniu najmniej efektywnych wydatków sektora publicznego, by zmniejszyć jego deficyt.”