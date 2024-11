Prezes Vigo Photonics: rok 2025 to pas startowy dla HyperPIC

Spółka realizuje duży projekt HyperPIC, o wartości ponad 850 mln zł. Jaki produkt dzięki niemu trafi do sprzedaży, zostanie skomercjalizowany?

Vigo Photonics dostarcza sensory, które pozwalają wykrywać temperaturę czy badać skład chemicznych wszystkiego, co się znajduje wokół człowieka, robotów czy pojazdów na polu walki. HyperPIC to hipernapęd dla wszystkiego, co dotąd robiliśmy. To zintegrowanie i zminiaturyzowanie systemów optoelektronicznych w jeden chip. Jest to kluczowe, żeby nasz produkt był masowy, żeby można go było zamontować w sprzętach AGD, elektronice czy w np. w zegarkach.

Jaka jest wartość rynku dla takich zminiaturyzowanych systemów optoelektronicznych?

Ten rynek dotyka każdego konsumenckiego sprzętu. Zegarków, telefonów komórkowych czy sprzętów AGD, które np. mogą wykryć, czy żywność jest zepsuta, czy się przypala. Na razie te sprzęty obsługujemy intuicyjnie, ale w przyszłości będzie coraz więcej sensorów, więc każdy rodzaj sprzętu to kilkadziesiąt milionów potencjalnych punktów użycia naszych detektorów. Te rynki są miliardowe, więc to wielka szansa dla Vigo.