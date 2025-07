Które sieci komórkowe wybierali polscy użytkownicy? Zwycięzca jest jeden

Z sieci do sieci w drugim kwartale 2025 r. przeniesiono 394,9 tys. numerów komórkowych – wynika z najnowszych danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Tym samym był to pod tym względem kwartał słabszy niż pierwszy oraz dużo lepszy niż analogiczny drugi kwartał 2024 r. Rok temu sieć komórkową zmieniło 337 tys. numerów, a to oznacza, że w tym roku rezultat jest lepszy o prawie 18 proc.

Która sieć komórkowa zyskuje, która traci?

Ranking sieci mobilnych, które odnotowały najlepszy rezultat (bilans) przenosin kolejny kwartał z rzędu otwiera P4, operator sieci Play. W wyniku przenoszenia numerów „na czysto” Play pozyskał w drugim kwartale 2025 r. 10,74 tys. numerów komórkowych.

Spośród największych czterech telekomów w kraju jeszcze tylko Orange Polska mógł pochwalić się dodatnim bilansem, ale był on nieznacznie nad kreską z wynikiem 650 numerów.

Czytaj więcej Technologie UKE: rynek telekomunikacyjny w Polsce w 2024 r. wyhamował W minionym roku dostawcy usług dostępu do internetu, telefonii i płatnej telewizji zanotowali wzrost przychodów, ale wolniejszy niż w 2023 r. Mniej wydali na inwestycje, w tym w infrastrukturę – wynika z najnowszego raportu Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Natomiast T-Mobile Polska i Polkomtel, operator sieci Plus, w omawianym okresie miały najsłabsze na rynku rezultaty. Bilans T-Mobile Polska to 2,6 tys. numerów na minusie. Sieć Plus zaś utraciła ostatecznie ponad 35 tys. numerów.