Czy Europa stanie się skansenem cyfrowym?

Bogactwo regulacji

Raport Draghiego zawiera szereg rekomendacji dotyczących poprawy konkurencyjności UE. Większość z nich sprowadza się do zapewnienia ogromnych inwestycji w poszczególne sektory gospodarki lub do zwiększenia integracji oraz centralizacji Unii. To, czy Brukseli uda się stworzyć wielkie pakiety inwestycyjne, jest kwestią bardzo wątpliwą. Pewnym wydaje się być jednak, że unijne instytucje będą dążyły do wzmocnienia swojej władzy. Co jednak z tą władzą zrobią? Czy zapewnią Unii impuls rozwojowy, czy wyprodukują kolejne tony papieru zadrukowanego mało przejrzystymi regulacjami?

Jedną z regulacji, którymi unijna biurokracja „uszczęśliwiła” Europejczyków, jest RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które weszło w życie w 2018 r. Jego najwidoczniejszym efektem jest to, że w witrynach internetowych pojawiły się irytujące, wyskakujące okienka zawierające długie i trudno zrozumiałe teksty wyjaśniające, jak dana witryna wykorzystuje dane osób ją odwiedzających. Poza tym w wielu instytucjach pojawiły się etaty specjalistów od RODO i trzeba podpisywać więcej dokumentów dotyczących wykorzystania danych osobowych. RODO może stać się też jedną z barier dla rozwoju sztucznej inteligencji w Europie.

„Różnice pomiędzy krajami członkowskimi we wdrożeniu i egzekwowaniu przestrzegania RODO, a także obszary jego potencjalnej niezgodności z przepisami Aktu o Sztucznej Inteligencji tworzą ryzyko, że europejskie spółki będą wykluczone z wczesnych innowacji AI, z powodu niepewności regulacyjnych a także przeszkód dla rozwijania sztucznej inteligencji przez badaczy oraz innowatorów z UE” – wskazuje raport Draghiego.

Bruksela szczyci się tym, że stworzyła pierwszy na świecie kompleksowy zespół regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Firmy z branży technologicznej obawiają się jednak, że te regulacje okażą się zbyt niejasne. We wrześniu blisko 60 spółek podpisało się więc pod zainicjowanym przez koncern Meta listem otwartym wzywającym Unię do większej jasności w kwestii regulacji. Ostrzegły one, że Europa może stać się kontynentem zapóźnionym pod względem budowy otwartych modeli AI.

Do rozwoju sztucznej inteligencji potrzebny jest tańszy prąd

Jednym z kluczowych czynników dla rozwijania sztucznej inteligencji jest stosunkowo tania energia elektryczna. Wszak centra przetwarzania danych pożerają ogromne ilości prądu. Tymczasem prąd w wielu krajach Unii Europejskiej jest drogi. W raporcie o konkurencyjności UE przygotowanym przez Maria Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, przytoczono wyliczenia mówiące, że ceny detaliczne energii elektrycznej w Unii są średnio dwa, trzy razy wyższe niż w USA i w Chinach. Sytuacja pod tym względem mocno się pogorszyła przez ostatnie pięć lat. Jeszcze w 2019 r. detaliczne ceny prądu w Unii były bowiem „tylko” o 80 proc. wyższe niż w Stanach Zjednoczonych, a ich poziom był zbliżony do obowiązującego w Chinach. Pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi występowały jednak w ostatnich latach bardzo duże różnice. W niektórych ceny prądu dla konsumentów przekraczały 250 euro za 1 MWh, a w innych były poniżej 100 euro za 1 MWh. W raporcie Draghiego wśród przyczyn kryzysu energetycznego w Europie wskazano przede wszystkim duże uzależnienie Europy od importowanych surowców energetycznych. Łatwo dostrzec też jednak inne powody wysokich cen prądu w Europie: zamykanie przez niektóre państwa elektrowni jądrowych oraz działanie systemu handlu emisjami CO2. Raport Draghiego wskazuje, że gaz ziemny jest sprzedawany unijnym konsumentom w cenach od trzech do pięciu razy wyższych niż w USA. Jednym z powodów tego, że Amerykanie korzystają z taniego gazu, jest to, że na szeroką skalę stosuje się tam technologię szczelinowania hydraulicznego do wydobycia surowca ze złóż łupkowych. W Europie użycie tej technologii spotkało się jednak z dużym sprzeciwem społecznym, podsycanym przez organizacje ekologiczne. Państwa, takie jak Niemcy czy Austria, przez lata traktowały natomiast Rosję jako źródło pewnych i stosunkowo tanich dostaw błękitnego paliwa. HK