Jakie wyniki Orange Polska w II kwartale? Pierwsze prognozy

Konkurencja przodem

Przypomnijmy, że w I kwartale Orange Polska oddał na czysto prawie 2,3 tys. numerów, a w drugim bilans telekomu był na lekkim plusie (650 numerów). W wypadku sieci komórkowej Plus (należy do Cyfrowego Polsatu), oba kwartały były pod kreską, przy czym drugi przyniósł operatorowi stratę ponad dwa razy większą niż pierwszy (ponad 35 tys. numerów vs. 16,3 tys.).

I Orange, i Plusa wyprzedza w tym segmencie P4 (Play), który 10. kwartał z rzędu miał dodatni bilans.

O tym, jak w II kwartale radziła sobie grupa Cyfrowy Polsat świadczą też do pewnego stopnia dane z rynku telewizji. Segment ten nie jest najistotniejszy dla skonsolidowanych wyników grupy zbudowanej przez Zygmunta Solorza m.in. z firm produkujących i dystrybuujących zieloną energię. Grupa Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, poinformowała pod koniec ubiegłego tygodnia, że w I półroczu br. w grupie komercyjnej osiągnęła lepsze rezultaty niż konkurencyjne stacje.

Udział Grupy TVN w widowni komercyjnej w wieku 20-54 lat w tym okresie wyniósł 22,4 proc., podczas gdy Grupy Polsat 21,95 proc., a stacji nadawcy publicznego – Telewizji Polskiej – 15,07 proc. Wszystko to dane uwzględniające nie tylko tradycyjne techniki odbioru kanałów linearnych, ale także oglądalność kanałów na platformach internetowych oraz korzystanie ze stacji poza domem (ang. out of home).

Rynek telewizyjny przechodzi postępujące rozdrobnienie, co oznacza, że coraz większy udział w widowni mają kanały tematyczne. WBD podkreśla, że jego główny kanał w Polsce – TVN – w grupie komercyjnej był numerem jeden z udziałem blisko 8 proc. (7,96 proc. dokładnie). Dla porównania Polsat tracił do konkurenta 0,42 pkt proc. i jego udział w tej samej grupie wyniósł 7,54 proc. Kanały publicznego nadawcy dzieliła od prywatnych stacji duża różnica. Najlepszy wynik miała tu Jedynka (TVP1): 4,67 proc.