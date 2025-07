Prywatni nadawcy powiększyli zyski. Rok TVN i Pulsu

Już wszyscy czterej prywatni najwięksi nadawcy telewizyjni w Polsce opublikowali wyniki za 2024 r. Ze sprawozdań grupy TVN, Telewizji Polsat (dane jednostkowe), grupy Kino Polska TV i Telewizji Puls wyłania się obraz rynku, który nie rośnie dynamicznie, ale notuje istotny przyrost zysków. Co prawda częściowo jest to efekt księgowych zabiegów, ale nie zmienia to faktu, że miniony rok przyniósł poprawę rentowności większości stacji.

Zyski szklanego ekranu