Nvidia zdetronizowała Apple. Stała się najcenniejszą firmą na świecie

Według danych LSEG w piątek wartość rynkowa Nvidii na chwilę osiągnęła 3,53 bln dolarów, kiedy Apple było warte 3,52 bln dolarów. Tym samym amerykański producent chipów stał się najwyżej wycenianą spółką giełdową na świecie.

Nvidia zrzuca Apple z tronu. Najcenniejsza firma na świecie

Nvidia była już najcenniejszą firmą na świecie w czerwcu tego roku, ale szybko wyprzedziły ją Microsoft i Apple. Wówczas wartość rynkowa Microsoftu wynosiła 3,2 bln dolarów.

W październiku akcje Nvidii wzrosły ok. 18 proc. Seria wzrostów nastąpiła po tym jak OpenAI (firma stojąca za ChatGPT) ogłosiła rundę finansowania na 6,6 mld dolarów. A to Nvidia dostarcza chipy wykorzystywane do trenowania modeli bazowych, jak GPT-4 od OpenAI.

- Coraz więcej firm korzysta ze sztucznej inteligencji w codziennych zadaniach, a popyt na układy Nvidii utrzymuje się na wysokim poziomie - powiedział agencji Reutera Russ Mould, dyrektor ds. inwestycji w AJ Bell. - Z pewnością Nvidia jest w idealnym położeniu i dopóki unikniemy dużego kryzysu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych firmy będą nadal inwestować w AI, co da wiatr w plecy Nvidii – dodał.